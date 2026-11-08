حماة الوطن ينعى ضحايا حادث قطاري العياط ويتمنى الشفاء للمصابين.. ويطالب بسرعة التحقيق العاجل

نعى حزب حماة الوطن، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين القطارين رقمي 134 و2010 بين محطتي كفر عمار والرقة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وثقته في جهود الدولة وأجهزتها المعنية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتوفير كل أوجه الدعم لهم ولأسرهم.

وطالب حزب حماة الوطن، بسرعة التحقيق العاجل والشامل لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الفنية والتشغيلية بدقة، ومحاسبة المقصرين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة تداعيات الحادث

كما ثمن الحزب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الصحة، التضامن الاجتماعي، والنقل، لتداعيات الحادث وجهود إسعاف المصابين ونقلهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوجيهه بتقديم أوجه الدعم الطبي والإغاثي للمصابين وأسرهم، ومتابعة حالاتهم الصحية، إلى جانب الإسراع في رفع آثار الحادث واستعادة انتظام حركة القطارات.

وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية لمراجعة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظا على أرواح المواطنين.