برلماني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ومصر تقف بكل قوة جوار الأشقاء

أكد النائب محمود مرسي عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة العربية والشراكة الاستراتيجية، وتستند إلى تاريخ طويل من الروابط الوثيقة والمواقف المشتركة والتضامن المتبادل، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة لمصر وللأمن القومي العربي بوجه عام، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، ومحاولات استهداف المدن والمنشآت والمصالح السعودية.

التضامن مع المملكة

وقال مرسي إن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتدعم بشكل كامل حقها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أراضيها وصون سيادتها وتأمين مواطنيها والحفاظ على مقدراتها الوطنية، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه الأشقاء العرب.

وأضاف أن العلاقات بين القاهرة والرياض ليست مجرد علاقات دبلوماسية أو مصالح مشتركة، وإنما هي علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوة ومصير مشترك، أثبتت مختلف المواقف والأزمات عمقها وصلابتها، وهو ما يجعل التضامن بين البلدين ضرورة لحماية استقرار المنطقة والحفاظ على أمن شعوبها.

أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر

وشدد النائب محمود مرسي على أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن المساس بسيادتها أو تهديد أمن مواطنيها يمثل أمرًا مرفوضًا، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول العربية والمجتمع الدولي لوقف الاعتداءات والتصعيد، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والعمل على تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضح النائب محمود مرسي، أن مصر ستظل سندًا لأشقائها العرب، وأن التضامن المصري السعودي يمثل ركيزة مهمة في منظومة الأمن القومي العربي، متمنيًا للمملكة العربية السعودية دوام الأمن والاستقرار، وأن يحفظ الله شعبها وقيادتها من كل سوء.