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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دينية الشيوخ يطالب الأوقاف بإطلاق برنامج وطني لتحويل الشعائر إلى سلوك

النائب يوسف عامر ، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ
النائب يوسف عامر ، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب يوسف عامر ، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الموضوعين المطروحين عن دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للواعظ والأئمة، وخطط الوزارة لإدارة استثمار الأصول الوقفية، يمثلان أهمية كبيرة، كما سجل تحية تقدير واحترام لممثلي الحكومة، مشيداً بوزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ووصفه بالعالم الجليل الذي نرتقي بعلمه.

وأضاف عامر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائماً، في إطار تجديد الخطاب الديني، ضرورة وأهمية أن ينعكس أثر الشعائر والعبادات بشكل واضح على سلوك المواطنين وحياتهم اليومية، وفي جميع تعاملاتهم بمختلف مجالات الحياة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح في يونيو 2014 سؤالاً جوهرياً مهماً، وهو: «أين أثر الشعائر الدينية على تعاملاتنا اليومية؟»، مؤكداً أن الرئيس يحرص دائماً على التأكيد على هذا الأمر.

وتساءل النائب يوسف عامر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل هذا المفهوم في الدورات التدريبية والتأهيلية للأئمة والخطباء والدعاة، وآليات تطبيقه، وأثره في المجتمع.

واقترح إطلاق وزارة الأوقاف برنامجاً وطنياً بعنوان «من الشعائر إلى السلوك»، يستهدف تطوير منظومة تدريب الأئمة والخطباء لصناعة الأثر المجتمعي.

وتابع أن وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري يشاركه الرأي في ضرورة تضمين البرامج التدريبية والتأهيلية للأئمة والخطباء تأصيلاً علمياً وتدريباً عملياً على مهارات إدارة الحوار والمناظرات، وأساليب التأثير والإقناع بالرأي الصحيح، ودراسة المغالطات المنطقية، وكذلك أساليب استغلال العقل المفروط.

رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ وزارة الأوقاف الفكر الوسطي الأصول الوقفية الحكومة

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