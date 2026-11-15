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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الضباب إلى الرذاذ.. الطقس اليوم الأحد خريفي بظواهر جوية متقلبة

طقس اليوم
طقس اليوم
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر المتوقعة اليوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، ليكون هناك فرص شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 2 فجراً إلى الساعة 10 صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

طقس اليوم 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً "بنسبة حدوث 40% تقريباً" على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.


وتابعت عن وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق مع فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ونوهت عن نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.
 

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