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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

100 عام من العلم والدعوة.. جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمئويتها في الهند

الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الهند
الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الهند
إيمان طلعت

تستعد ولاية كيرالا الهندية لاحتضان واحد من أبرز التجمعات العلمية والدينية في تاريخها الحديث، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الختامي للاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس جمعية علماء أهل السنة والجماعة في كيرالا (سماستا)، وذلك في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2027، في وادي الحرمين بمنطقة كورياد التابعة لمحافظة مالابورام.

ويأتي هذا المؤتمر تتويجًا لمسيرة علمية ودعوية امتدت مائة عام منذ تأسيس الجمعية عام 1926، استطاعت خلالها أن ترسخ حضورها في مجالات التعليم الإسلامي، والتربية الدينية، والإرشاد الاجتماعي، وإعداد العلماء والدعاة، وإنشاء المؤسسات العلمية والتربوية في مختلف مناطق الهند وخارجها.

قيادة علمية واستعدادات واسعة

وتتواصل الاستعدادات للمؤتمر من خلال اللجان المركزية والفرعية والهيئات التنظيمية، بمشاركة العلماء والمشايخ والقيادات الدينية والاجتماعية، إلى جانب ممثلي المؤسسات التعليمية والخيرية.

وتقود الجمعية هذه المرحلة التاريخية برئاسة فضيلة الشيخ إي سليمان مسليار، وبمشاركة قياداتها العلمية والتنظيمية، ومن بينهم سماحة الدكتور مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، الذي يتولى منصب الأمين العام للجمعية، إلى جانب عدد من كبار العلماء والمسؤولين.

وقد شهدت الاستعدادات تنظيم ملتقى «برو ساميت» (Pro Summit) في كولابورام، بمشاركة واسعة من الشخصيات الاجتماعية وممثلي المؤسسات والهيئات، حيث افتتحه الشيخ السيد إبراهيم الخليل البخاري، وأكد المشاركون دعمهم للمؤتمر والتزامهم بالعمل من أجل وحدة المجتمع وتطوير المبادرات الاجتماعية.

مشروعات علمية تتجاوز الحدود الجغرافية

ومن أبرز المشروعات التي أطلقتها الجمعية في إطار احتفالات المئوية مشروع «الدرس المحلي» (الدَّرْسُ المَحَلِّي)، الذي يستهدف نشر دراسة الحديث النبوي الشريف في أكثر من ثمانية آلاف وحدة محلية، بمشاركة مستهدفة تتجاوز نصف مليون دارس في ثلاثين دولة.

ويركز المشروع على دراسة كتاب «الوجيز في هدي النبي المحبوب»، من تأليف مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد، تحت إشراف المدرسين والعلماء المؤهلين، بما يسهم في إحياء مجالس العلم والحديث وربط الأجيال الجديدة بالتراث النبوي.

ومن المقرر أن تتوج هذه المبادرة بلقاء علمي كبير خلال أيام المؤتمر الختامي، بحضور العلماء والدارسين، مع منح الإجازات العلمية والأسانيد للمشاركين المستوفين لمتطلبات الدراسة.
أبعاد اجتماعية وتربوية للمئوية

ولا تقتصر فعاليات المئوية على الجوانب العلمية والدينية، بل تمتد إلى مشروعات التنمية الاجتماعية وتمكين المجتمع، من خلال برامج تستهدف الأطفال والطلاب والشباب والأسر وكبار السن.

كما تشمل الخطة مبادرات لتطوير القرى والأحياء الإسلامية، وتعزيز دور المساجد والمحلات، وتوسيع نطاق العمل الخيري والاجتماعي، وترسيخ الإدارة المالية الرشيدة والتنمية المستدامة.

وتولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بمواجهة ظواهر المخدرات والعنف والإسراف والجرائم المالية، من خلال برامج التوعية والإرشاد والتثقيف المجتمعي.

قرن من التعليم والإرشاد وخدمة المجتمع

وتُعد جمعية علماء أهل السنة والجماعة من الجمعية الدينية ذات الحضور التاريخي البارز في كيرالا، وقد أسهمت على مدى قرن في بناء منظومة واسعة من المؤسسات التعليمية والدينية، وتعزيز الصلة بين العلماء والمجتمع، والمحافظة على التعليم الإسلامي التقليدي، مع الاهتمام بقضايا العصر ومتغيراته.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر الختامي محطة لاستعراض الإنجازات العلمية والتربوية والاجتماعية التي تحققت خلال المائة عام الماضية، وتكريم جهود العلماء والمربين، وتجديد العهد بمواصلة الرسالة العلمية والدعوية للأجيال القادمة.

كما يمثل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات بين العلماء والمؤسسات، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والدعوي على المستويين الوطني والدولي.

وبين ماضٍ تأسس على العلم والتعليم، وحاضر يشهد توسعًا مؤسسيًّا ومجتمعيًّا، ومستقبل تتزايد فيه التحديات الفكرية والتكنولوجية، تتطلع الجمعية إلى أن تكون مئويتها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل العلمي والتربوي، تجمع بين أصالة التراث ومتطلبات العصر.

مؤتمر مئوية جمعية علماء أهل السنة والجماعة في كيرالا كيرالا علماء أهل السنة والجماعة جمعية علماء أهل السنة والجماعة في كيرالا

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