قال حسين شاكر، صاحب إحدى شركات التعدين في محافظة أسوان، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة الدهابة تعكس حكمة الرئيس واحترامه وتقديره، مؤكداً أنه يستحق كل الخير والتقدير من الشعب المصري.

وأضاف في لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر أرض الحضارة والخير، وأن الله أنعم عليها بثروات كثيرة، مشيراً إلى أن جبال الذهب والرمال البيضاء تمثل ثروات معدنية يمكن أن تجعل مصر من أغنى دول العالم.

وأعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء جهاز مستقبل مصر، موضحاً أن الجهاز يمثل الرئيس وسط الشعب المصري، ويتيح له التواصل مع مختلف المستويات والطبقات، من الكبير إلى الصغير، ومن الفقير إلى الغني، كما يسهّل على المواطنين إنجاز مهامهم وتلبية مطالبهم.

ووجّه شاكر رسالة إلى المواطنين الذين يتوجهون إلى الجبال للتنقيب عن الذهب، دعاهم خلالها إلى تقوى الله في تعاملاتهم مع بعضهم البعض، واحترام حقوق الآخرين، مشيراً إلى أنه يرى مواقع مختلفة تتوافر فيها الخيرات التي يمكن أن تكفي الجميع.

وأكد أن المشكلة تكمن في غياب القناعة، رغم وجود خير يكفي الجميع، لافتاً إلى أن جهاز مستقبل مصر سهّل الأمور على المواطنين، سواء القريبين أو البعيدين، مختتمًا حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على سياسته الحكيمة، مؤكداً أنها أسهمت في توفير الأمان للمواطنين.