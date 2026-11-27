تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات كبيرة على تجربة استخدام هواتف آيفون، من خلال تحديث نظام التشغيل المرتقب iOS 28، الذي يتوقع أن يقدم إعادة تصميم شاملة لنظام الإشعارات، إلى جانب إضافة مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مساعدها الصوتي Siri AI.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة الأمريكية قد تكشف عن النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2027، على أن تطرح النسخة النهائية للمستخدمين في سبتمبر من العام المقبل، وفقا لجدول الإصدارات المعتاد لأنظمة تشغيلها.

تغييرات كبيرة مرتقبة في مركز إشعارات آيفون



تخطط آبل، بحسب تقارير تستند إلى معلومات من عدة مصادر لم تكشف هويتها، لإجراء تطويرات جوهرية على نظام الإشعارات في هواتف آيفون مع إطلاق iOS 28.

ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للتغييرات المنتظرة، فإن التوجه المحتمل يشير إلى تحسين طريقة عرض الإشعارات وتنظيمها وإدارتها، بما يساعد المستخدمين على التعامل مع التنبيهات المتعددة بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

ومن المتوقع أن تستلهم آبل بعض الأفكار من نظام أندرويد 16 والإصدارات الأحدث، التي توفر إمكانية تصنيف الإشعارات إلى مجموعات منفصلة، تشمل الأخبار والعروض الترويجية والتنبيهات الاجتماعية والاقتراحات، وهو ما قد يمهد لوصول تجربة مشابهة إلى هواتف آيفون.

مركز إشعارات آيفون

Siri AI يستعد لقفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

لا تقتصر التغييرات المحتملة في iOS 28 على الإشعارات، إذ تشير التوقعات إلى أن آبل تعمل على تقديم قدرات أكثر تقدمًا لمساعدها الذكي Siri AI.

وقد تشمل هذه التطويرات تحويل سيري إلى وكيل ذكي مستقل Autonomous Agent، قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، بدلا من الاكتفاء بالاستجابة للأوامر الصوتية والاستفسارات التقليدية.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة في استراتيجية أبل لتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها، وتوسيع نطاق المهام التي يستطيع المساعد الشخصي تنفيذها.

أبرز مزايا iOS 27.2 والتحديثات الحالية



في الوقت الحالي، تختبر آبل الإصدار التجريبي من iOS 27.3، بعدما أطلقت تحديث iOS 27.2 خلال الشهر الماضي، والذي جاء بتوسعات ملحوظة في قدرات Siri AI، إذ أصبح المساعد قادرا على الرجوع إلى تفاصيل المحادثات السابقة، مع دعم لغات إضافية تشمل الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

كما أضاف التحديث اقتراحات سياقية داخل تطبيق الرسائل، وإمكانية تعديل التعليقات التوضيحية والتعليقات، ومنع إضافة الصور المكررة، والحصول على تذكيرات قبل انتهاء صلاحية الألبومات.

وشمل التحديث أيضا توسيع دعم تقنية SynthID داخل تطبيقي الصور وImage Playground.

وأطلقت آبل كذلك تحديث iOS 27.2.1 خلال وقت سابق من الشهر الجاري، للأجهزة بدءا من آيفون 11 والإصدارات الأحدث، في إطار مواصلة تحسين تجربة المستخدمين، قبل الكشف المرتقب عن الجيل الجديد من نظام تشغيل آيفون.