تعمل شركة آبل، على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي متقدم، يستهدف تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام نيابة عن المستخدمين، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الذكيين القادرين على العمل بصورة مستقلة.

وتأتي هذه المعلومات وفق تقرير يستند إلى إعلان توظيف رسمي نشرته آبل قبل إزالته، كانت تبحث من خلاله عن مدير هندسي أول لقيادة تطوير ما وصفته بـ"مساعد ذكاء اصطناعي استباقي ووكيل"، قادر على تنفيذ المهام والتفاعل مع الخدمات والتطبيقات المختلفة.

وكيل آبل الجديد قادر على البرمجة والتحكم في التطبيقات



أشار إعلان الوظيفة إلى أن المساعد الجديد سيكون قادرا على كتابة الأكواد البرمجية، والتحكم في التطبيقات، وتصفح الإنترنت، بما يجعله أقرب إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تطورهم شركات التكنولوجيا المنافسة، مثل ميوز التابع لشركة ميتا وDots التابع لشركة OpenAI.

ولا تقتصر قدرات النظام المرتقب على تنفيذ الأوامر البسيطة، إذ تستهدف آبل تطوير وكيل يستطيع التخطيط لمهام متعددة الخطوات وتنفيذها عبر مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات.

وتشمل هذه المهام التفاعل مع التطبيقات والبرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات APIs، إلى جانب متصفحات الإنترنت وسطور الأوامر، بما يسمح للمساعد بإنجاز عمليات معقدة تتطلب الانتقال بين أكثر من خدمة.

تنسيق عدة وكلاء ذكاء اصطناعي لإنجاز المهام

ومن بين الإمكانات التي أشار إليها إعلان التوظيف، قدرة المساعد على تنسيق العمل بين وكلاء ذكاء اصطناعي فرعيين متخصصين، بحيث يتولى كل وكيل تنفيذ جزء محدد من المهمة، ثم يجري تنسيق النتائج لإنجاز العملية بالكامل.

كما تضمن الإعلان الإشارة إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي عامة الأغراض، قادرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر والتفاعل مع بيئات التشغيل المختلفة، بدلا من الاكتفاء بتقديم الإجابات النصية للمستخدمين.

آبل تضع الأمان ضمن أولويات التطوير

لم يغفل إعلان الوظيفة الجانب الأمني، إذ شدد على ضرورة دمج إجراءات الحماية والضمانات الأمنية داخل النظام منذ مراحل تطويره، خاصة مع الصلاحيات الواسعة التي قد يحتاج إليها الوكيل للوصول إلى التطبيقات والملفات وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم.

ويعكس المشروع توجه آبل نحو تطوير مساعدات ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية، قادرة على الانتقال من مرحلة الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام الفعلية، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير الجيل الجديد من الوكلاء الذكيين.

ولم يكشف الإعلان عن موعد إطلاق المساعد الجديد أو الأجهزة والخدمات التي سيعمل معها، كما لم تعلن آبل رسميا عن تفاصيل إضافية بشأن المشروع.