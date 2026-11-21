تستعد شركة آبل، لإحداث نقلة جديدة في أجهزة آيباد برو خلال عام 2027، لكن المفاجأة المحتملة هذه المرة تتمثل في تخطي معالج M6 والانتقال مباشرة إلى معالج M7، في خطوة قد تمنح الجيل المقبل من أجهزتها اللوحية قفزة ملحوظة في الأداء، قبل أن يحصل معالج M6 على فرصة للظهور في هذه الفئة من الأجهزة.

وتشير تسريبات جديدة إلى أن آبل تخطط لتزويد الجيل المقبل من “ آيباد برو” بمعالج M7، على أن يأتي الجهاز خلال ربيع 2027، بالتزامن مع خطط الشركة لإطلاق الجيل الجديد من معالجاتها خلال النصف الأول من العام نفسه.

آبل قد تتجاوز معالج M6 وتنتقل مباشرة إلى M7



ونشر المسرب الصيني Littertree66، المعروف بتسريباته المتعلقة بمعالجات آبل، هذه المعلومات في تعليق عبر منصة بايدو تيبا Baidu Tieba، يوم 19 نوفمبر.

وجاءت الإشارة إلى معالج M7 خلال نقاش تناول حدود الأداء الحراري في أجهزة آبل التي تعتمد على التبريد السلبي دون مراوح، حيث أوضح النقاش أن معالجات سلسلة M لا تعمل دائما بأقصى تردداتها داخل الأجهزة اللوحية، بسبب القيود المرتبطة بتبديد الحرارة.

واستشهد النقاش بمعالج M4 الموجود في آيباد أير، والذي يعمل بتردد يصل إلى 4.1 جيجاهرتز بدلا من 4.4 جيجاهرتز، إلى جانب معالج M5 في “آيباد برو”، الذي يصل تردده إلى 4.46 جيجاهرتز مقارنة بتردده الأقصى البالغ 4.6 جيجاهرتز.

قيود الحرارة قد تؤثر في أداء معالجات M7



وبناء على هذه المؤشرات، رجحت التقديرات أن يعمل معالج M6 المحتمل في الجيل المقبل من “ آيباد برو” بتردد يقارب 4.64 جيجاهرتز، مع تسجيل نتائج أقل قليلا في اختبارات الأداء أحادي النواة عبر منصة Geekbench مقارنة بهاتف iPhone 18 Pro Max وجهاز iPad mini المزودين بمعالج A20.

لكن المسرب Littertree66 قدم توقعا مختلفا، مؤكدا أن الجيل المقبل من iPad Pro سيحصل على معالج M7 بدلا من M6، مشيرا إلى أن النسخة المخصصة للجهاز اللوحي قد تكون أقل أداء من الإصدار المخصص لأجهزة ماك بفارق أكبر.

وقد يرجع هذا الاختلاف إلى تقليل عدد أنوية المعالج أو خفض ترددات التشغيل، أو الجمع بين الأمرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية توضح طبيعة الاختلافات التقنية بين النسختين.

موعد إطلاق “ آيباد برو” بمعالج M7

تتوافق هذه التسريبات مع تقارير سابقة تحدثت عن خطط آبل لإطلاق تحديث جديد لأجهزة “ آيباد برو” خلال ربيع 2027، بالتزامن مع استعداد الشركة لتقديم معالج M7 الأساسي خلال النصف الأول من العام نفسه.

ولا تعد فكرة تخطي جيل كامل من المعالجات سابقة في تاريخ أجهزة آبل اللوحية، إذ سبق للشركة الانتقال مباشرة من معالج M2 إلى M4 في إصدار “ آيباد برو” الذي أطلقته خلال عام 2024.

هل يقدم “ آيباد برو” المقبل قفزة كبيرة في الأداء؟



إذا صحت هذه التوقعات، فقد يمنح معالج M7 الجيل المقبل من “ آيباد برو” تفوقا ملحوظا مقارنة بالإصدارات الحالية، كما قد يساعد على تقليص الفجوة في الأداء بين الأجهزة اللوحية وحواسيب ماك التي ستحصل على نسخ أعلى أداءً من المعالج نفسه.

ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومات في إطار التسريبات غير المؤكدة، خاصة أن المسرب لم يقدم أدلة ملموسة تدعم توقعاته بشأن استخدام معالج M7 في الجهاز المقبل.