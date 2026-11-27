تستعد شركة هونر لإحداث نقلة جديدة في عالم التصوير بالهواتف الذكية، بعدما كشفت تسريبات حديثة عن عملها على تطوير هاتف رائد مزود بثلاث كاميرات خلفية، تبلغ دقة كل منها 200 ميجابكسل، بإجمالي يصل إلى 600 ميجابكسل، في خطوة طموحة قد تضعه في منافسة مباشرة مع أحدث الهواتف الرائدة من سامسونج وآبل.

ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الهاتف المرتقب سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مقربة Telephoto بالدقة نفسها، وكاميرا واسعة للغاية Ultrawide بدقة 200 ميجابكسل أيضا، مع مستشعر بحجم 1/1.5 بوصة.

ويعكس هذا التوجه رغبة هونر في تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي بهواتفها الرائدة، والدخول بقوة في سباق تطوير مستشعرات الكاميرات عالية الدقة، خاصة أن رفع دقة الكاميرا واسعة الزاوية إلى 200 ميجابكسل يمثل تطورا لافتا في هذا القطاع.

ولم تكشف التسريبات حتى الآن عن اسم الهاتف أو موعد إطلاقه، إلا أن هذه المواصفات تفتح الباب أمام احتمالات ارتباطه بأحد إصدارات سلسلة Magic المستقبلية.

هونر ترفع سقف المنافسة في التصوير



لا تعد هونر غريبة على تقديم هواتف مزودة بكاميرات عالية الدقة، إذ يأتي هاتف Magic 9 Pro Max بالفعل بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، بينما يعتمد على كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بحجم 1/2.88 بوصة.

وقد يشير الانتقال إلى ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل إلى توجه الشركة نحو تطوير هاتف أكثر تقدما، ربما ضمن سلسلة Magic 10، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بشأن هذا الاحتمال.

Magic 9 Pro Max

أوبو سبقت هونر إلى كاميرات 600 ميجابكسل



ورغم ضخامة المواصفات المتوقعة، لن يكون هاتف هونر المرتقب الأول عالميا الذي يقدم ثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل، إذ يضم هاتف أوبو Find X10 Pro Max منظومة تصوير مماثلة، تتضمن كاميرا واسعة للغاية بدقة 200 ميجابكسل ومستشعرا بحجم 1/1.56 بوصة.

ويعكس هذا التوجه مرحلة جديدة في تطور كاميرات الهواتف الذكية، بعدما ظلت الكاميرات واسعة الزاوية لسنوات تعتمد على دقات أقل بكثير من الكاميرات الرئيسية والمقربة، قبل أن تبدأ الشركات الصينية في الانتقال إلى مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل.

لماذا تحتاج الهواتف إلى كاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل؟



توفر هذه الدقة المرتفعة ميزتين أساسيتين، الأولى هي إمكانية اقتصاص أجزاء من الصورة دون خسارة كبيرة في التفاصيل، وهو ما يتيح التقاط صور ماكرو وتقريبات قريبة للغاية مع الحفاظ على جودة الصورة.

أما الميزة الثانية فتتعلق بالتصوير في الإضاءة المنخفضة، إذ تسمح تقنية دمج البكسلات بنسبة 8 إلى 1 بجمع البيانات الضوئية وتحسين جودة الصور وتقليل التشويش، وهي مشكلة تعاني منها عادة الكاميرات واسعة الزاوية بسبب صغر حجم مستشعراتها وانخفاض دقتها.

هل تتجه آبل وسامسونج إلى المنظومة نفسها؟



رغم أن سامسونج وآبل تتقدمان بوتيرة أكثر تحفظا في تطوير عتاد الكاميرات، فإن المنافسة قد تدفعهما مستقبلا إلى تبني مستشعرات أعلى دقة.

ويضم Galaxy S26 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل، بينما تعتمد الشركتان بدرجة كبيرة على تقنيات التصوير الحسابي والخوارزميات المتقدمة لتقديم نتائج عالية الجودة حتى مع استخدام مستشعرات أقل دقة.