واجه عدد من مستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome مشكلة تتعلق بالاستهلاك المرتفع لذاكرة الوصول العشوائي رام، بعدما كشف تقرير لأحد المستخدمين أن تشغيل علامة تبويب واحدة لخدمة الذكاء الاصطناعي Gemini تسبب في استهلاك أكثر من 6 جيجابايت من الذاكرة، وهو ما أدى إلى بطء ملحوظ في أداء المتصفح.

وتعد مشكلة استهلاك كروم لموارد الجهاز من المشكلات المعروفة لدى المستخدمين، لكن وصول استهلاك علامة تبويب Gemini إلى هذه المستويات أثار تساؤلات بشأن كفاءة تشغيل الخدمة وتأثيرها على أداء الأجهزة.

وبحسب تقرير نشره موقع Android Authority، أكدت خدمة الدعم الرسمية التابعة لـ جوجل إصلاح المشكلة، ردا على شكوى نشرها أحد المستخدمين عبر منصة “ريديت”، أشار فيها إلى أن Gemini استهلك أكثر من 5 جيجابايت من ذاكرة رام.

ورغم تأكيد الشركة حل المشكلة، فإنها لم توضح حتى الآن السبب الفني وراء هذا الاستهلاك المرتفع، كما لم تتوفر نتائج تحقق مستقلة تؤكد معالجة المشكلة بشكل نهائي لدى جميع المستخدمين.

Gemini داخل متصفح كروم

إزاي تعرف علامات التبويب الأكثر استهلاكا للرام؟



يوفر متصفح جوجل كروم أدوات مدمجة تتيح للمستخدمين معرفة حجم الذاكرة التي تستهلكها علامات التبويب والإضافات والعمليات التي تعمل في الخلفية.

ويمكن الوصول إلى مدير المهام الخاص بالمتصفح Task Manager من خلال الضغط على اختصار Shift + Esc في أجهزة ويندوز ولينكس، أو من خلال قائمة النقاط الثلاث، ثم اختيار More tools وبعدها Task Manager.

وبعد فتح الأداة، يمكن الضغط على عمود Memory footprint لترتيب العمليات حسب حجم استهلاكها للذاكرة، وبالتالي تحديد علامات التبويب التي تستنزف موارد الجهاز.

وهناك طريقة أسرع لمتابعة الاستهلاك، إذ يتيح كروم عرض حجم الذاكرة المستخدمة عند تمرير مؤشر الماوس فوق أي علامة تبويب مفتوحة.

وفي حالة عدم ظهور هذه المعلومات، يمكن تفعيلها من خلال الدخول إلى الإعدادات Settings، ثم المظهر Appearance، وتشغيل خيار عرض استهلاك الذاكرة داخل بطاقات معاينة علامات التبويب.

طرق تقليل استهلاك الذاكرة في كروم



إذا اكتشفت وجود علامة تبويب تستهلك قدرا كبيرا من الذاكرة، يمكنك تحديدها من خلال مدير المهام والضغط على End Process لإيقافها، لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان أي أعمال غير محفوظة داخل علامة التبويب.

كما يوفر المتصفح ميزة Memory Saver، الموجودة داخل Settings ثم Performance، والتي تعمل تلقائيا على تعطيل علامات التبويب غير النشطة لتحرير جزء من ذاكرة الوصول العشوائي وتحسين أداء الجهاز.

ومع ذلك، قد لا تحقق هذه الميزة النتيجة المطلوبة إذا كانت علامة التبويب الأكثر استهلاكا للذاكرة هي نفسها التي يستخدمها الشخص حاليا.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه جوجل إصلاح مشكلة استهلاك Gemini المفرط للذاكرة، ينصح المستخدمون الذين لا يزالون يعانون من بطء المتصفح بمراجعة استهلاك علامات التبويب للرام، للتأكد من عدم وجود عمليات تستنزف موارد الجهاز بصورة غير طبيعية.