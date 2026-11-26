أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة في مجالات الطب والتعليم والبحث العلمي والعمل، مشدداً على ضرورة ضمان استفادة جميع اللبنانيين من فرص هذا التحول، وعدم السماح بظهور فجوة جديدة في الذكاء الاصطناعي تضاف إلى فجوات الثروة والتنمية القائمة.

وقال سلام، في كلمة ألقاها خلال اللقاء اللبناني–الإماراتي حول الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية، اليوم/ الخميس/، بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية عهود الرومي، إن لبنان يولي أهمية خاصة لتأمين فرص متكافئة أمام أبنائه لاكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن ربط القدرة على اكتساب هذه المهارات بدخل الأسرة أو مكان السكن أو المدرسة من شأنه أن يعمّق أوجه التفاوت داخل المجتمع، ويمتد تأثيره من التعليم إلى فرص العمل.

وأشار إلى مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أعلن عنها في نيويورك مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، موضحاً أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لمليون لبنانية ولبناني لتعلّم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في تطوير هذه الأدوات، والاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات اللبنانية والفرص المتاحة للبحث والابتكار باللغة العربية.

ولفت سلام إلى أن الحكومة تعمل على إقامة شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي لإطلاق برامج في المدارس والجامعات اللبنانية، مع إشراك المعلمين والأساتذة في تصميمها، بما يعزز لدى الطلاب استقلالية الرأي والقدرة على التحقق من المعلومات، خصوصاً في ظل إمكانية الحصول على إجابات سريعة قد تبدو مقنعة رغم احتمال احتوائها على معلومات خاطئة.

وفي ما يتعلق بتطوير العمل الحكومي، أوضح أن الذكاء الاصطناعي يتيح للإدارات العامة تحديد أسباب التأخير في المعاملات، والمناطق الأقل استفادة من الخدمات العامة، وتوجيه الموارد وفقاً للاحتياجات الفعلية، مشدداً في المقابل على ضرورة احترام خصوصية المواطنين وحماية البيانات التي تحتفظ بها الدولة، وضمان أن تكون القرارات التي تمس حقوقهم قابلة للتعليل والمراجعة، مؤكداً أن الإدارة تبقى مسؤولة عن قراراتها مهما تطورت الأدوات التي تستخدمها.

وأعرب سلام عن تقدير لبنان للشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تتيحه من خبرات في تطوير الخدمات العامة، مشيراً إلى أهمية التعاون المباشر بين الموظفين اللبنانيين ونظرائهم الإماراتيين لمعالجة التحديات التي تواجه الإدارات اللبنانية، واختيار التجارب التي تتناسب مع القوانين والحاجات المحلية، بما يضمن ترسيخ المعرفة المكتسبة داخل مؤسسات الدولة.

وتطرق سلام إلى جائزة أفضل خدمة حكومية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، معتبراً أنها تتيح لطلاب الجامعات اللبنانية فرصة المشاركة في تحسين الخدمات العامة، وداعياً الإدارات الرسمية إلى فتح أبوابها أمام الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم، بما قد يساعد على تبسيط المعاملات والاستغناء عن الخطوات غير الضرورية، وصولاً إلى تغيير الإجراءات نفسها عند الحاجة.

وختم سلام بتوجيه الشكر إلى دولة الإمارات، ولا سيما الوزيرة عهود الرومي والوفد المرافق لها، كما شكر وزير المهجرين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وفريق عمله، مؤكداً أن الهدف من هذا التعاون هو توسيع فرص التعلم والعمل أمام اللبنانيين داخل بلدهم، وبناء إدارة حكومية تصون حقوق المواطنين وتسهّل شؤونهم، مشدداً على أن هذين الأمرين سيكونان المعيار الأساسي لقياس نتائج العمل المشترك.