اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الساحة الخارجية لمستشفى دورا الحكومي جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت الساحة الخارجية للمستشفى، وفتشت الغرفة المخصصة للشرطة.

في السياق ذاته، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال المستشفى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات "جنيف" التي توفر الحماية للمنشآت الطبية والمرضى والطواقم العاملة فيها.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن اقتحام المستشفيات وتفتيشها يروع المرضى ويعطل تقديم الخدمات الصحية، ويشكل اعتداءً على حرمة المؤسسات الصحية.. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفته بسياسة ممنهجة يتعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت "الصحة الفلسطينية" أن طواقمها ستواصل أداء واجبها الإنساني مهما بلغت التحديات.