تشارك هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفة راعٍ في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى ومعرض مصر أفريقيا للصناعات الهندسية والطاقة والابتكار «7i-Gears Africa Expo 2026»، الذي يُعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وافتتح فعاليات الملتقى اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور اللواء عبد العزيز عمر من وزارة الإنتاج الحربي، وعدد من الملحقين التجاريين، من بينهم الملحقون التجاريون لليبيا ورواندا وكينيا، إلى جانب قنصل سفارة ليبيريا.

وشارك من هيئة الطاقة الذرية الدكتور صلاح المرشدي، رئيس مركز البحوث النووية، والدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة السابق، والدكتور وليد زيدان.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الإقليمي انطلاقًا من دورها الوطني في توظيف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتستعرض الهيئة خلال الملتقى مشروعاتها وخدماتها القومية من خلال أربعة محاور رئيسية، يتناول الأول الطاقة الشمسية ومشروع تنمية الصحراء، والثاني التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المجال الصناعي، والثالث إدارة المخلفات الصناعية المشعة والخطرة، فيما يركز المحور الرابع على دعم الاقتصاد الأخضر والتحقق والمصادقة البيئية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح المرشدي، رئيس مركز البحوث النووية، أن مشاركة الهيئة راعيًا في ملتقى «7i-Gears Africa Expo 2026» تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذا المحفل المهم تبعث برسالة واضحة مفادها أن البحث العلمي في مجال الطاقة الذرية لا يقتصر على الأبحاث الأكاديمية، بل يقدم حلولًا وتطبيقات علمية وعملية مباشرة تسهم في معالجة مشكلات الصناعة، ورفع تنافسية المنتج المصري والأفريقي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية القائمة على الابتكار والمعرفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد صقر، نائب رئيس الهيئة الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، أن المحاور الأربعة التي تشارك بها الهيئة جرى اختيارها بعناية لتواكب التحديات الصناعية والبيئية الراهنة.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية بحثية وخبرات بشرية متميزة تؤهلها لتقديم خدمات نوعية للقطاع الصناعي، سواء في مجال إدارة النفايات الصناعية الخطرة، أو تقديم خدمات التحقق والمصادقة البيئية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن مشروعات الطاقة الشمسية وتنمية الصحراء.

وأكد أن الملتقى يمثل منصة مهمة لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطاقة الذرية والمؤسسات الصناعية في مصر وأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وإعداد جيل من رواد الصناعة القادرين على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاعات الإنتاجية.

وتهدف مشاركة هيئة الطاقة الذرية في الملتقى إلى تعزيز التعاون الصناعي وتوطين التكنولوجيا النووية في المجالات الصناعية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين ورجال الصناعة للتعرف عن قرب على الإمكانات التكنولوجية والخدمات الاستشارية والبحثية التي تقدمها الهيئة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.