أمير هشام: الزمالك سدد الدفعة الثانية لـ صلاح مصدق لإغلاق الملف نهائيا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك قام بتحويل مستحقات صلاح الدين مصدق لاعب الفريق السابق، مشيرا إلى أن المبلغ 404 ألف دولار تم تحويله وساهم بـ90% في المبلغ.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: ممدوح عباس تدخل لحل الازمة بعد رحيل جون إدوارد المدير الرياضي السابق، وهو لم يكن يرغب في التعاون معه على الإطلاق.

وأضاف: ممدوح دفع الجزء الأكبر ويصل لـ90% من مستحقات صلاح الدين مصدق، وبذلك يتم اغلاق القضية بعد اتفاق التسوية مع اللاعب المغربي الذي تم توقيعه مؤخرًا في المغرب.