لاعب الزمالك السابق: محمد فرج ومحمد حمد مفاجأة الموسم

أكد محمد جمال، لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، أن الموسم الجديد سيشهد ظهور لافت لعناصر مميزة للغاية من قطاع الناشئين في القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك مواهب واعدة قادرة على تدعيم الفريق الأول بكل قوة.



وأوضح جمال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا أن الثنائي الشاب محمد فرج ومحمد حمد يمتلكان إمكانيات عالية تؤهلهما ليكونا "مفاجأة الموسم" في الزمالك فور حصولهما على الفرصة المشاركة، كما أشاد بمهارة الحارس الشاب عمر عبد العزيز، مؤكداً أن أداءه وإمكانياته يُذكران بشخصية وأسلوب أسطورة الحراسة البيضاء عبد الواحد السيد.



وعلى الصعيد الفني، شدد المحلل الرياضي على دعمه الكامل للقيادة الفنية، مؤكداً أنه كان مع قرار استمرار الكابتن معتمد جمال في منصبه بنسبة 100%، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بحصد لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وهو إنجاز يحسب له وللجهاز الفني في ظروف استثنائية.