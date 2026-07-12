حسام حسن: كنت أنادي ميسي بـ«رقم 10» لإزالة الرهبة.. والحكم كتّف منتخب مصر أمام الأرجنتين

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس التحضير لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم، مؤكدًا أنه تعمد عدم ذكر اسم ليونيل ميسي خلال المحاضرات الفنية من أجل إزالة رهبة المنافس من أذهان اللاعبين.



وقال حسام حسن، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، إنه كان يشير إلى ميسي بـ"رقم 10" فقط، لأن مجرد ذكر اسمه قد يسبب رهبة لدى بعض اللاعبين، مشددًا على أنه كان يريد إقناعهم بعدم الالتفات إلى اسم المنافس أو لون قميصه، والتركيز فقط على تنفيذ الخطة الفنية.

وأضاف المدير الفني أنه لا ينظر إلى أسماء المنافسين، لكنه يحرص دائمًا على دراسة كل فريق بشكل جيد، مؤكدًا أن احترام المنافس لا يعني الخوف منه.

وعن مواجهة الأرجنتين، أوضح حسام حسن أنه لو عاد به الزمن إلى الدقيقة 79 فلن يغيّر الكثير، لأن هناك أمورًا كانت خارج إرادة الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الحكم تسبب في تشتيت الفريق فنيًا من خلال كثرة الإنذارات واحتساب أخطاء عكسية أثرت على أداء اللاعبين.

وأكد مدرب منتخب مصر رضاه عن الأداء الفني للفريق، موضحًا أنه يعمل منذ عامين ونصف على بناء منتخب يفرض شخصيته وأسلوبه أمام أي منافس، دون الاعتماد على لاعب بعينه، مع توفير حلول هجومية في جميع أنحاء الملعب.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن عقليته دائمًا هجومية، قائلًا: "أفكر دائمًا في الفوز، وحتى إذا كنت متقدمًا بهدفين دون رد، أسعى لتسجيل الهدف الثالث، لكن الحكم كان ضدنا وقيّد الفريق بشكل كبير."