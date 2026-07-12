استعدادًا لدخوله الخدمة وبدء الدراسة.. محافظ الوادي الجديد تتفقد مقر المعهد الفني للتمريض

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مقر المعهد الفني للتمريض التابع لفرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، للوقوف على جاهزية المقر الذي تم تخصيصه من المحافظة للجامعة ودعم فرشه وتأثيثه؛ تمهيداً لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، و الدكتور عادل عبده عميد فرع كلية البنات والبنين الأزهرية.

حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية من هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة الحالة الإنشائية للمبنى ( مديرية الشباب والرياضة سابقًا) والوقوف على مدى جاهزيته، وبحث أوجه الدعم اللازم، للانتهاء من كافة الاحتياجات اللوجستية قبل بداية العام الدراسي، مثمنةً دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في التوسع في مجالات التعليم الجامعي الأزهري؛ على طلاب المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي سياق متصل، تفقدت مجدى مقر المحكمة السابق بحي الزهور، لدراسة لدإعادة تأهيل المبنى واستغلاله في إنشاء مدرسة للتمريض، موجهةً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحوكمة وهيئة الأبنية التعليمية والشؤون القانونية، لإجراء تقييم شامل للمبنى وحصر حالته الراهنة.