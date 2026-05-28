محافظ أسيوط: نحر وتوزيع لحوم 42 عجلًا في أول أيام عيد الأضحى بالتعاون مع مصر الخير والتضامن

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل خلال المناسبات والأعياد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة برئاسة محمد فراج مدير مكتب أسيوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بدأت تنفيذ أعمال النحر وتوزيع لحوم الأضاحي ضمن حملة صكوك الأضاحي لعيد الأضحى المبارك، حيث تم في اليوم الأول نحر وتوزيع لحوم 42 عجلًا داخل المجازر المعتمدة بالمحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وبيطرية مشددة لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على الأسر المستحقة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال النحر والتوزيع تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة كريمة ومنظمة، لافتًا إلى أن حملة الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال أيام العيد.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وثمن محافظ أسيوط جهود جميع الجهات المشاركة في أعمال النحر والتوزيع، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والتنسيق الكامل لإنجاح المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك.