الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 311 محضراً تموينياً للمخابز البلدية المخالفة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات المقررة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الخبز المدعم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة أسفرت عن تحرير 311 محضراً تموينياً متنوعاً للمخابز البلدية المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المقررة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار المحافظ إلى أن المحاضر المحررة شملت مخالفات نقص وزن الخبز، وعدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والغلق دون مبرر، والتوقف الجزئي أو الكلي عن التشغيل، وعدم وجود السجلات اللازمة، فضلاً عن مخالفات التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من تحرير 108 محاضر، فيما حررت إدارة تموين ديروط 62 محضراً، ومنفلوط 48 محضراً، والقوصية 30 محضراً، والفتح 26 محضراً، وأبنوب 15 محضراً، بينما تم تحرير 11 محضراً بكل من حي شرق وحي غرب، بما يعكس الجهود المكثفة المبذولة لمتابعة المخابز وضمان انتظام العمل بها وفق الضوابط التموينية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لتنفيذ حملات يومية ومفاجئة على المخابز البلدية والأسواق، لرصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط داخل منظومة التموين.

وشدد المحافظ على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير السلع الأساسية والخدمات التموينية للمواطنين، مؤكداً استمرار جهود المتابعة والرقابة الميدانية لضمان إنتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات المقررة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

