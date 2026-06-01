خالد طلعت: 5 ناشئين من الأهلي يخوضون تجربة الاحتراف في أوروبا خلال 6 أشهر

كتب الناقد الرياضي خالد طلعت ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 5 لاعبين من قطاع ناشئي النادي الأهلي خاضوا خلال آخر 6 أشهر تجارب احتراف في عدد من الأندية الأوروبية، في إطار اهتمام أوروبي متزايد بالمواهب المصرية الشابة.

وجاءت الأسماء التي ذكرها كالتالي:حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، بلال عطية إلى راسينج سانتاندير الإسباني،محمد هيثم إلى اشتوريل برايا البرتغالي

،زياد أيوب إلى إستريلا أمادورا البرتغالي،خالد محمود إلى ليفانتي الإسباني".

وأشار خالد طلعت إلى أن هذه الخطوات تعكس تطورًا ملحوظًا في مسار ناشئي الأهلي، وفتح الباب أمامهم لاكتساب خبرات أوروبية مبكرة.

وكان قد أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود مفاوضات قوية بين النادي الأهلي ووائل جمعة لتولى منصب مدير الكرة مع الجهاز الفني الجديد.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي بدأ في محادثات قوية مع وائل جمعة وجماهير الأهلي تحبه وهو شخصية مميزة والتجربة السابقة لن تحكم عليه لأن لها ظروفها الخاصة.

وأوضح أنه لم يظهر بعد وصول الأهلي لاتفاق نهائي مع وائل جمعة ولكن حتى الان هو الأقرب للتواجد.

في سياق آخر بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لحسم ملف اللاعبين المعارين والعائدين إلى صفوف الفريق، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينتظر فيه المارد الأحمر العديد من التحديات المحلية والقارية.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى الانتهاء من ملف اللاعبين غير الموجودين ضمن الحسابات الفنية، سواء من خلال البيع النهائي أو تجديد الإعارة أو إدخال بعضهم في صفقات تبادلية، وذلك قبل الدخول بقوة في مفاوضات التعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل رغبة الإدارة في تقليص عدد اللاعبين داخل القائمة ومنح الجهاز الفني مساحة أكبر لاختيار العناصر الأكثر جاهزية، خاصة مع وجود عدد كبير من الأسماء التي عادت بعد انتهاء فترات إعارتها خلال الموسم الماضي.

ويأمل مسؤولو النادي في تحقيق استفادة فنية ومالية من هذا الملف، سواء عبر بيع بعض اللاعبين أو تسويقهم لأندية محلية وخارجية، بما يساعد على توفير موارد إضافية لدعم الصفقات الجديدة.

ويمتلك الأهلي قائمة تضم 17 لاعبًا عادوا من الإعارة أو تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم، ويجري حاليًا دراسة موقف كل لاعب على حدة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وتضم القائمة كلًا من: نيتس جراديشار، وأشرف داري، ورضا سليم، ومحمد كريستو، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، وأحمد عابدين، وكريم الدبيس، وأحمد رضا، وعمر الساعي، وعمر كمال، ومعتز محمد، ومصطفى العش، ومصطفى مخلوف، ويوسف عبد الحفيظ، ويوسف عفيفي.