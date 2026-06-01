قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
منتخب العراق يعلن قائمته النهائية لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: 5 ناشئين من الأهلي يخوضون تجربة الاحتراف في أوروبا خلال 6 أشهر

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كتب الناقد الرياضي خالد طلعت ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن 5 لاعبين من قطاع ناشئي النادي الأهلي خاضوا خلال آخر 6 أشهر تجارب احتراف في عدد من الأندية الأوروبية، في إطار اهتمام أوروبي متزايد بالمواهب المصرية الشابة.

لاعبين الأهلي المحترفين

وجاءت الأسماء التي ذكرها كالتالي:حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، بلال عطية إلى راسينج سانتاندير الإسباني،محمد هيثم إلى اشتوريل برايا البرتغالي

،زياد أيوب إلى إستريلا أمادورا البرتغالي،خالد محمود إلى ليفانتي الإسباني".

وأشار خالد طلعت  إلى أن هذه الخطوات تعكس تطورًا ملحوظًا في مسار ناشئي الأهلي، وفتح الباب أمامهم لاكتساب خبرات أوروبية مبكرة.

وكان قد أكد الإعلامي أحمد شوبير، وجود مفاوضات قوية بين النادي الأهلي ووائل جمعة لتولى منصب مدير الكرة مع الجهاز الفني الجديد.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: الأهلي بدأ في محادثات قوية مع وائل جمعة وجماهير الأهلي تحبه وهو شخصية مميزة والتجربة السابقة لن تحكم عليه لأن لها ظروفها الخاصة.

وأوضح أنه لم يظهر بعد وصول الأهلي لاتفاق نهائي مع وائل جمعة ولكن حتى الان هو الأقرب للتواجد.

في سياق آخر بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لحسم ملف اللاعبين المعارين والعائدين إلى صفوف الفريق، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينتظر فيه المارد الأحمر العديد من التحديات المحلية والقارية.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى الانتهاء من ملف اللاعبين غير الموجودين ضمن الحسابات الفنية، سواء من خلال البيع النهائي أو تجديد الإعارة أو إدخال بعضهم في صفقات تبادلية، وذلك قبل الدخول بقوة في مفاوضات التعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل رغبة الإدارة في تقليص عدد اللاعبين داخل القائمة ومنح الجهاز الفني مساحة أكبر لاختيار العناصر الأكثر جاهزية، خاصة مع وجود عدد كبير من الأسماء التي عادت بعد انتهاء فترات إعارتها خلال الموسم الماضي.

ويأمل مسؤولو النادي في تحقيق استفادة فنية ومالية من هذا الملف، سواء عبر بيع بعض اللاعبين أو تسويقهم لأندية محلية وخارجية، بما يساعد على توفير موارد إضافية لدعم الصفقات الجديدة.

ويمتلك الأهلي قائمة تضم 17 لاعبًا عادوا من الإعارة أو تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم، ويجري حاليًا دراسة موقف كل لاعب على حدة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وتضم القائمة كلًا من: نيتس جراديشار، وأشرف داري، ورضا سليم، ومحمد كريستو، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، وأحمد عابدين، وكريم الدبيس، وأحمد رضا، وعمر الساعي، وعمر كمال، ومعتز محمد، ومصطفى العش، ومصطفى مخلوف، ويوسف عبد الحفيظ، ويوسف عفيفي.

الاهلي الزمالك خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: مستمرون في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والبريطانية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار خلال الجولة

هيئة الاستثمار: ندرس نقل مركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر إلى مقر جديد

وزير

مصر وبريطانيا تفتحان آفاقًا استثمارية جديدة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والخدمات المالية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد