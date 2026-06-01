قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى 1 يونيو .. لماذا اختارت العائلة المقدسة مصر ملاذًا لها؟

العائلة المقدسة
العائلة المقدسة
عبد الخالق صلاح

كشفت ماري يوحنا، الباحثة في تاريخ الآثار، تفاصيل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، مؤكدة أن هذه المناسبة تُعد من الأحداث الدينية والتاريخية المهمة التي تحظى باهتمام واسع في مصر والعالم، لما تمثله من قيمة روحية وتراثية كبيرة.

وأضافت ماري يوحنا خلال لقائها مع  شريف نور الدين، ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أفراد العائلة المقدسة هم السيدة العذراء مريم، والطفل يسوع المسيح، والقديس يوسف النجار الذي كان يتولى رعايتهما، موضحة أن اختيار مصر لم يكن مصادفة، بل جاء لكونها أرض الأمن والأمان عبر التاريخ، حيث لجأ إليها العديد من الأنبياء والشخصيات الدينية في أوقات الشدة والمجاعات.

وأشارت إلى أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر جاءت بعد أن ظهر الملاك للقديس يوسف النجار وأمره بالفرار بالطفل وأمه إلى مصر هربًا من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل الطفل، مؤكدة أن هذه الرحلة ارتبطت بنبوءات وردت في العهد القديم تشير إلى قدوم السيد المسيح إلى أرض مصر.

وأوضحت ماري، أن العائلة المقدسة جابت العديد من المناطق المصرية من شمال البلاد إلى جنوبها، تاركة بصمات روحية وتاريخية ما زالت حاضرة حتى اليوم في العديد من المواقع التي أصبحت محطات مهمة ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأكدت الباحثة في تاريخ الآثار أن الرأي الشائع يشير إلى أن إقامة العائلة المقدسة في مصر استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف، بينما تشير بعض البرديات القبطية القديمة إلى أن مدة الإقامة ربما تجاوزت ذلك لتصل إلى ثلاث سنوات وأحد عشر شهرًا.

1 يونيو الأحداث الدينية والتاريخية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

الأهلي

إعلامي: الأهلي ينفي صدور حكم جديد ضد مدرب حراس جهاز ريبيرو

منتخب مصر

صحفي بلجيكي: مواجهة مصر "فخ" نخشاه.. والفراعنة أقوى تكتيكيًا مما نظن!

خالد الغندور

خالد الغندور يتوقع نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد