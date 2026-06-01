قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا لجوء للألبان الصناعية إلا للضرورة.. وتوفير 1235 منفذاً للدعم
نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد قرار نتنياهو بقصفها | تفاصيل
مواجهة شرسة بين تويوتا تاكوما ونيسان فرونتير .. أيهما تستحق أموالك؟
فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل
ملكة الرقة تكسر الصمت .. 7 اعترافات صادمة لـ مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا
القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028
السيارة تحولت لقبر جماعي .. كيف ابتلعت ترعة المريوطية أسرة بأكملها؟ مشاهد مؤلمة
انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى
تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية داعش أكتوبر لجلسة 1 أغسطس
بـ راتب 25 ألف جنيه | وظائف خالية بتلك التخصصات .. قدم الآن
مشروع قانون | مد آلية تسوية النزاعات الضريبية حتى نهاية 2026 .. تفاصيل
تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر أرض الأنبياء والسلام.. نائب حماة الوطن: العائلة المقدسة تركت إرثًا روحيًا خالدًا

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر تمثل واحدة من أبرز المحطات الروحية والتاريخية التي تعكس مكانة مصر الاستثنائية عبر العصور كأرض للأمان والسلام وملاذ للشعوب والرسالات السماوية.

وقال رشاد، في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إن هذه المناسبة تحمل رسائل إنسانية وحضارية عميقة تؤكد قيم التعايش والمحبة والتسامح التي تميز بها الشعب المصري على مدار تاريخه الطويل.

الملاذ الآمن للعائلة المقدسة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اختيار مصر لتكون الملاذ الآمن للعائلة المقدسة لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل شهادة خالدة على المكانة الروحية التي تحظى بها مصر بين الأمم، ودليل على أن أرضها كانت وستظل رمزًا للأمن والاستقرار واحتضان الآخر.

وأشار إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يمثل أحد أهم الكنوز الحضارية والدينية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعكس التنوع الثقافي والديني الذي يميز الشخصية المصرية، مؤكدًا أن جهود الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة تسهم في تعزيز السياحة الدينية والتعريف بتاريخ مصر الروحي أمام العالم.

الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين

وأوضح رشاد أن مصر قدمت عبر التاريخ نموذجًا فريدًا في التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وأن ذكرى دخول العائلة المقدسة تجدد التأكيد على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد على أن هذه المناسبة المباركة تذكر العالم بالدور الحضاري والإنساني لمصر، التي كانت دائمًا أرضًا للسلام والتسامح، وحاضنة للحضارات والثقافات والأديان، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي وترسيخ قيم المحبة والتعايش بين جميع أبناء المجتمع.

مصر البرلمان عمرو رشاد النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: الوحدة رصدت 399 شكوى منذ انطلاقها في 19 فبراير وحتى مايو 2026

انتشال جثة غريق

انتشال جثة صغير من النيل ومصرع آخر في حادث مروري بطريق الكورنيش بالمنيا

محافظ الشرقية

تعليم الشرقية يعلن الانتهاء من الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

فيديو

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد