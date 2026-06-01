مصر أرض الأنبياء والسلام.. نائب حماة الوطن: العائلة المقدسة تركت إرثًا روحيًا خالدًا

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر تمثل واحدة من أبرز المحطات الروحية والتاريخية التي تعكس مكانة مصر الاستثنائية عبر العصور كأرض للأمان والسلام وملاذ للشعوب والرسالات السماوية.

وقال رشاد، في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إن هذه المناسبة تحمل رسائل إنسانية وحضارية عميقة تؤكد قيم التعايش والمحبة والتسامح التي تميز بها الشعب المصري على مدار تاريخه الطويل.

الملاذ الآمن للعائلة المقدسة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اختيار مصر لتكون الملاذ الآمن للعائلة المقدسة لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل شهادة خالدة على المكانة الروحية التي تحظى بها مصر بين الأمم، ودليل على أن أرضها كانت وستظل رمزًا للأمن والاستقرار واحتضان الآخر.

وأشار إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يمثل أحد أهم الكنوز الحضارية والدينية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعكس التنوع الثقافي والديني الذي يميز الشخصية المصرية، مؤكدًا أن جهود الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة تسهم في تعزيز السياحة الدينية والتعريف بتاريخ مصر الروحي أمام العالم.

الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين

وأوضح رشاد أن مصر قدمت عبر التاريخ نموذجًا فريدًا في التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وأن ذكرى دخول العائلة المقدسة تجدد التأكيد على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد على أن هذه المناسبة المباركة تذكر العالم بالدور الحضاري والإنساني لمصر، التي كانت دائمًا أرضًا للسلام والتسامح، وحاضنة للحضارات والثقافات والأديان، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي وترسيخ قيم المحبة والتعايش بين جميع أبناء المجتمع.