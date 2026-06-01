تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومرجليوت في منطقة الجليل

أفاد إعلام إسرائيلي، بتفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرجليوت في منطقة الجليل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد إعلام إسرائيلي عن مصدر مطلع، توسيع العمليات في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي .

وأشار جيش الاحتلال، في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، في نبأ عاجل، الى إصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن 69 ضابطا وجنديا إصابتهم خطيرة و 134 آخرين إصابتهم متوسطة جراء العمليات بجنوب لبنان.