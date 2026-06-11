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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: مستشفى 30 يونيو صرح طبي متكامل يضم 14 قسمًا طبيًا متخصصًا

مستشفى ٣٠ يونيو
مستشفى ٣٠ يونيو
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد نجح في تقديم قرابة 700 ألف خدمة طبية وعلاجية متنوعة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن.

وأكد السبكي أن المستشفى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي جنوب بورسعيد ومنطقة محور قناة السويس.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى بلغ نحو قرابة 700 ألف خدمة، شملت 134 ألف خدمة طوارئ، و44,368 خدمة بالعيادات الخارجية، إلى جانب إجراء 388,356 فحصًا معمليًا، 98,644 فحصًا بالأشعة بمختلف أنواعها، فضلًا عن تقديم 23 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى المزمن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الهيئة إلى كفاءة الأداء الجراحي بالمستشفى، حيث تم إجراء 3,283 عملية وجراحة بمختلف التخصصات، شملت الجراحات الصغرى والمتوسطة والكبرى وذات المهارة، مؤكدًا أن المستشفى حقق تطورًا ملحوظًا في العديد من التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها جراحات العظام وإصابات الملاعب، وتثبيت الكسور بالمثبتات الداخلية والخارجية، وتصحيح التشوهات، وعلاج مضاعفات القدم السكري، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة على تقديم خدمات تخصصية متقدمة للمواطنين داخل محافظتهم.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن مستشفى 30 يونيو يعد صرحًا طبيًا متكاملًا يضم 14 قسمًا طبيًا متخصصًا تشمل أقسام الجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والباطنة، والطوارئ، والعناية المركزة، والأطفال والحضانات، والكلى، والتخدير، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات المساندة والتشخيصية والإدارية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.

 

المستشفى يمتلك طاقة استيعابية تبلغ 96 سريرً

وأضاف أن المستشفى يمتلك طاقة استيعابية تبلغ 96 سريرًا، تشمل 15 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و26 سريرًا للرعايات المختلفة منها 15 سرير عناية مركزة و8 أسرة رعاية متوسطة و3 أسرة لرعاية الأطفال، بالإضافة إلى 9 حضانات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية للتعامل مع حالات حديثي الولادة، و13 ماكينة للغسيل الكلوي، فضلًا عن 33 سريرًا بالأقسام الداخلية موزعة على 17 غرفة إقامة، بما يعزز قدرة المستشفى على استيعاب مختلف الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

وتابع رئيس الهيئة أن المستشفى تضم منظومة تشخيصية متطورة تشمل الأشعة العادية، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية، والمعامل المتخصصة، وبنك الدم، بما يتيح سرعة التشخيص ودقة النتائج ودعم اتخاذ القرار العلاجي، إلى جانب قسم متكامل للعلاج الطبيعي يقدم خدمات التأهيل الحركي وما بعد العمليات والكسور، بما يضمن استكمال رحلة العلاج وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن النجاحات التي تحققها مستشفى 30 يونيو تعكس ما تشهده منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطور مستمر في مستوى الخدمات الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الحديثة، في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منشآتها الصحية ورفع كفاءة كوادرها الطبية والفنية والإدارية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، ويعزز من نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في تاريخ مصر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 نحو بناء نظام صحي حديث ومتكامل ومستدام.

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