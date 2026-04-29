قالب وشك علينا ليه.. نجم الأهلي السابق ينتقد إمام عاشور

انتقد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، اللاعب إمام عاشور نجم المارد الأحمر، بسبب تراجع مستواه خلال المباريات الأخيرة.



وقال إينو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " إمام عاشور حضرتك زعلان ليه وأنت نازل في مباراة بيراميدز، وليه قالب وشك علينا، هو احنا بنتهدد".

أضاف: "اللاعيب الكبير هو المفروض اللي لما ينزل يكسر الدنيا، ومحمد صلاح وأبوتريكة وبركات كانوا بيقعدوا احتياطي".

يأتي هذا في أعقاب خسارة النادي الأهلي من نظيره بيراميدز في الجولة الماضية بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.