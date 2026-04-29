غموض موقف زيزو من قمة الأهلي والزمالك بسبب الإصابة

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف أحمد سيد زيزو من اللحاق بمباراة القمة المرتقبة أمام نادي الزمالك، المقررة يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري، وذلك عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.



وكتب امير هشام عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"أحمد سيد زيزو يعاني من آلام في العضلة الخلفية ويخضع لأشعة لحسم موقفه من مباراة القمة".

وتلقى الأهلي هزيمة من بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المباراة وسط نقص عددي في بعض المراكز، حيث يفقد 5 لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزها الإيقاف والإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب أمام تحدٍ في اختيار التشكيل الأنسب.