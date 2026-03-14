صراخ ورعب وانهيار | كارولين عزمي تقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة كارولين عزمي ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

معانا الأنثى اللميع

وقال رامز جلال:" معانا أنثى مش هتشوف زيها في أي حتة وبتعمل بدل المسلسل ستة وكل اللي بينافسوها حدفت عليهم طوبة".

وتابع رامز جلال:" أنا أسف لكل المعجبين بيكي هطلعك من عندي مدشملة زي قرص المشبك.. إحنا معانا الأنثى اللميع واللي هتشوف يوم مريع".

ياسمين صبري رقم واحد

ووجه رامز جلال سؤالا لكارولين عزمي:" رتبي دول على حسب الجمال ياسمين صبري ، يارا السكري ، ميرنا نور الدين ؟

وقالت كارولين عزمي :" ياسمين صبري رقم واحد وبعدين ميرنا نور الدين وبعدين يارا السكري ".

مرتبطة بحد من الوسط الفني؟

ووجه رامز جلال سؤالا لكارولين عزمي:" إنتي مرتبطة بحد في الوسط الفني، والاخيرة :"والله العظيم لا".

صراخ ورعب



بدأت كارولين عزمي في الصراخ بعد رؤيتها الفراخ في مقلب رامز جلال، وقالت لحودة التنين:" تعالى نقفش في الفراخ ".

انهيار بعد اكتشاف المقلب

ودخلت كارولين عزمي في نوبة من الصراخ فور اكتشافها لمقلب رامز جلال في رامز ليفل الوحش قائلة:: عندي بانيك أتاك".

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .