حماة الوطن بالجيزة يوزع 20 ألف قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة احتفاليه تحت عنوان " فرحتك فرحتنا "، تم خلالها توزيع 20 الف قطعة ملابس على الايتام والارامل والأسر الأكثر احتياجا وذلك بحضور أعضاء عدد من اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقال الدكتور نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب وأمين عام حماة الوطن بالجيزه خلال الاحتفاليه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا، وأن ما تقوم به أمانة حزب حماة الوطن بالجيزه يأتي في إطار نشر ثقافة التكاتف والايثار والتضامن بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن هذا الجهد يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتجاوز تبعات ما تمر به المنطقة من أحداث جسام كان لها بالغ الأثر على الاوضاع الاقتصادية داخليا وخارجيا، مشددا على أن توجيهات القياده السياسية كانت واضحة في هذا الصدد.



ومن جانبه قال عربي زياده أمين التنظيم بأمانة حماة الوطن بالجيزه ان الاحتفالية تاني ضمن برنامج شامل للمشاركة المجتمعيه من جانب الحزب في كافة المناسبات الدينية والوطنية في إطار الدور المنوط بالاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في المشاركه المجتمعية.



وأوضح أن أمانة الجيزه راعت ان تشمل الملابس كل الفئات العمريه، بالإضافة إلى فساتين الزفاف وبدل العرسان، وذلك بهدف إدخال البهجة على الجميع.

وقالت الدكتوره نيفين العوضي امين التضامن الاجتماعي بأمانة الجيزه ان احتفالية" فرحتك فرحتنا" هي إحدى مبادرات حزب حماة الوطن للمشاركة المجتمعيه في إطار جهود الحزب لدعم خطط وبرامج الدولة لتخفيف العبيء عن المواطنين وتحسين جودة الحياة .



وأوضحت ان توجيهات الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن تؤكد دائما على تعزيز حضور الحزب في الشارع والعمل بين المواطنين وتفاصيل قيم التضامن مع الفئات الأكثر احتياجا من خلال تقديم الدعم المناسب في مختلف القطاعات.