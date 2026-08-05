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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تترك هاتفك في السيارة.. 6 أخطاء ترفع حرارته وتدمر البطارية

كيف تحمي هاتفك من السخونة الزائدة داخل السيارة؟
كيف تحمي هاتفك من السخونة الزائدة داخل السيارة؟
شيماء عبد المنعم

يعاني كثير من المستخدمين من ارتفاع حرارة هواتفهم الذكية بعد انتهاء رحلة بالسيارة، خاصة عند تركها مثبتة على حامل القيادة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. 

ولا تقتصر هذه المشكلة على الشعور بـ سخونة الجهاز، بل قد تؤثر في عمر مكوناته الداخلية، وتتسبب في تلف البطارية أو حتى انتفاخها في الحالات الشديدة.

ويؤكد الخبراء أن السيارات تعد بيئة مثالية لارتفاع درجات الحرارة، إذ تعمل كمساحات مغلقة تمتص حرارة الشمس بسرعة، ما يجعل الهاتف أكثر عرضة للسخونة، خصوصا عند استخدامه للملاحة أو شحنه أثناء القيادة.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

من أكثر الأخطاء شيوعا تثبيت الهاتف على لوحة القيادة Dashboard، حيث يتعرض مباشرة لأشعة الشمس عبر الزجاج الأمامي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بسرعة، خاصة إذا كان موصولا بالشاحن في الوقت نفسه.

وفي حال كان من الضروري استخدام الهاتف للملاحة أو المكالمات، ينصح بعدم شحنه أثناء القيادة، مع إمكانية وضعه أمام فتحة تكييف الهواء لتقليل حرارته تدريجيا. 

ومع ذلك، ينبغي تجنب تعريض الهاتف لتيار هواء بارد جدا بشكل مفاجئ، لأن الانخفاض السريع في الحرارة، خصوصا في الأجواء الرطبة، قد يؤدي إلى تكون رطوبة داخلية تتسبب في أضرار دائمة.

كما يفضل الاحتفاظ بالهاتف بعيدا عن أشعة الشمس كلما أمكن، وعدم تركه داخل السيارة بعد مغادرتها، سواء لحمايته من الحرارة أو لتقليل خطر السرقة.

كيف تحمي هاتفك من السخونة الزائدة داخل السيارة؟

إزالة الغطاء الواقي

تشير التوصيات أيضا إلى أن الأغطية الواقية المصنوعة من السيليكون أو البلاستيك قد تعيق تبديد الحرارة، لأنها تعمل كطبقة عازلة تحتفظ بالسخونة داخل الهاتف. لذلك، فإن إزالة الغطاء أثناء القيادة في الأجواء الحارة قد تساعد على تحسين تبريد الجهاز.

تجنب الشحن داخل السيارة

من أكثر العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهواتف شحنها أثناء القيادة، خاصة باستخدام الشحن اللاسلكي، الذي ينتج حرارة أكبر مقارنة بالشحن السلكي بسبب كفاءته الأقل.

ويحذر الخبراء من أن الجمع بين حرارة السيارة، وأشعة الشمس، والشحن اللاسلكي، يعد من أسرع الطرق التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، وقد يؤثر سلبا في عمر البطارية على المدى الطويل.

خفف الضغط على الهاتف

لا تنتج حرارة الهاتف من البيئة المحيطة فقط، بل أيضا من تشغيل المعالج والتطبيقات المختلفة. لذلك ينصح بتقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز أثناء القيادة، مثل الألعاب أو تحرير الفيديو، والاكتفاء باستخدام تطبيقات الملاحة عند الحاجة.

كما يفضل خفض سطوع الشاشة إلى الحد المناسب، وإيقاف الميزات غير المستخدمة مثل شبكة Wi-Fi، لتقليل استهلاك الطاقة والحرارة الناتجة عن تشغيل الهاتف.

كيف تحمي هاتفك من السخونة الزائدة داخل السيارة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة الهاتف؟

في حال لاحظت أن الهاتف أصبح ساخنا بشكل غير طبيعي، فإن أول خطوة هي إيقاف تشغيله، وإبعاده عن أشعة الشمس المباشرة، وتركه يبرد تدريجيا قبل إعادة استخدامه أو شحنه.

ويساعد اتباع هذه الإرشادات على الحفاظ على أداء الهاتف، وإطالة عمر البطارية، وتقليل مخاطر التلف الناتج عن السخونة الزائدة، خاصة خلال فصل الصيف أو في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

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