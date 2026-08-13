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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف وحشها الجديد.. المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 11

هاتف Pixel 11
هاتف Pixel 11
شيماء عبد المنعم

ضمن فعاليات مؤتمر Made by Google الذي أقيم أمس، كشفت شركة جوجل عن مجموعة هواتف Pixel 11 الجديدة، إلى جانب طرازات Pro وهاتف قابل للطي، لذا سنتعرف فيما يلي على مواصفات الإصدار الأساسي Pixel 11.

يبدأ سعر الهاتف هذا العام من 899 دولارا، بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن السعة التخزينية الأساسية هذا العام أصبحت 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت. 

وبذلك، فإن سعر Pixel 10 العام الماضي كان أيضا 899 دولارا عند اختيار سعة 256 جيجابايت، ما يعني أن الزيادة في السعر اسمية فقط عند مقارنة السعات المتساوية.

مواصفات Pixel 11

يتوفر هاتف Pixel 11 بأربعة ألوان هي أبيض ووردي وأسود وأخضر فستقي، وتأتي أبرز مواصفاته على النحو التالي:

- الشاشة: قياس 6.3 بوصة، بدقة 1080 × 2424 بكسل، ومعدل تحديث متغير بين 60 و120 هرتز.
- المعالج: جوجل Tensor G6.
- التخزين: 256 أو 512 جيجابايت.
- الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت.
- البطارية: سعة 4985 مللي أمبير في الساعة.
- الكاميرات الخلفية: رئيسية 48 ميجابكسل، وفائقة الاتساع 13 ميجابكسل، ومقربة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.
الكاميرا الأمامية: 10.5 ميجابكسل.

هاتف Pixel 11

ولا تقدم جوجل تغييرا جذريا في الإصدار الأساسي من Pixel لعام 2026، إذ يبدو الهاتف أقرب إلى ترقية تدريجية مقارنة بـPixel 10، مع بعض التحسينات اللافتة.

ومن أبرز هذه التحسينات تصغير شريط الكاميرات الخلفي بنحو 40%، ما يجعل الهاتف يبدو شبه مسطح بالكامل عند وضع غطاء الحماية عليه. 

في المقابل، لا يتضمن شريط الكاميرات ميزة HiLight الجديدة، وهي خاصية عتادية حصرية لطرازات Pro، تستخدم أضواء متعددة الألوان لعرض الإشعارات عندما يكون الهاتف موضوعا على وجهه.

كما ألغت جوجل خيار التخزين بسعة 128 جيجابايت، وأضافت للمرة الأولى إصدارا بسعة 512 جيجابايت إلى الطراز الأساسي. 

ويقدم معالج Tensor G6 أداء أسرع إلى جانب عدد محدود من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، من بينها Magic Capture، التي تعمل تلقائيا على التقاط اللحظات وقصها وإزالة التشويش منها أثناء التصوير.

وبخلاف هذه التغييرات، يبدو Pixel 11 مشابها إلى حد كبير لهاتف Pixel 10، وستحدد المراجعات العملية مدى تأثير هذه التحسينات على تجربة الاستخدام والأداء مقارنة بالجيل السابق.

مواصفات بيكسل 11 جوجل سعر Pixel 11

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