قافلة جراحية مجانية لأهالي الوادي الجديد بمستشفى الخارجة التخصصي.. تعرف عليها

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالتعاون مع جمعية مصر الخير ومركز أورام سوهاج، تنظيم قافلة طبية جراحية مجانية لأهالي الوادي الجديد، وذلك بمستشفى الخارجة التخصصي، بهدف الكشف على الحالات المرضية وتحديد الحالات المستحقة لإجراء العمليات الجراحية مجانًا، بعد توقيع الكشف الطبي وإجراء التقييم اللازم.

وتشمل القافلة عددًا من التخصصات الجراحية، من بينها استئصال المرارة بالمنظار، واستئصال الغدة الدرقية، وجراحات أورام الثدي، وذلك تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في جراحات المناظير والغدد والأورام.

ووفقًا لما أعلنته الجهة المنظمة، تُجرى أعمال الكشف والمناظرة في عيادة الجراحة العامة بمستشفى الخارجة التخصصي، مع إتاحة المناظرة يوميًا لاستقبال الحالات وتقييمها واختيار الحالات المستحقة لإجراء الجراحة.

وتُجرى العمليات الجراحية يومي الخميس والجمعة 3 و4 سبتمبر، وتشمل القافلة الكشف والمناظرة مجانًا، وإجراء الجراحات مجانًا للحالات المستحقة، إلى جانب اختيار الحالات بعد التقييم الطبي والمناظرة.

ودعت الجهات المنظمة أهالي المحافظة ممن لديهم حالات تحتاج إلى تدخل جراحي، أو يعرفون حالات تحتاج إلى إحدى التخصصات المذكورة، إلى التوجه إلى عيادة الجراحة العامة بمستشفى الخارجة التخصصي للمناظرة والتقييم الطبي، والاستفادة من خدمات القافلة المجانية.