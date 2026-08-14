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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمجرد ملامسة جهازين.. جوجل تطلق ميزة جديدة لمشاركة الملفات بين هواتف أندرويد

هواتف بيكسل
هواتف بيكسل
شيماء عبد المنعم

بعدما كشفت شركة جوجل عن الجيل الجديد من هواتف Pixel 11، أعلنت الشركة عن ميزة مشاركة جديدة لأجهزة أندرويد، تتيح للمستخدمين تبادل معلومات جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وغيرها، بطريقة تشبه ميزة AirDrop من آبل.

وتعتمد الميزة الجديدة على Quick Share، حيث يمكن بدء عملية المشاركة بمجرد تقريب جهازين متوافقين من بعضهما أو ملامستهما.

وفي منشور عبر مدونتها، أوضحت جوجل أن الميزة الجديدة ستتوفر “بدءا من أجهزة Pixel”، لكنها لن تقتصر على سلسلة Pixel 11 الأحدث، إذ ستصل أيضا إلى أجهزة Pixel الأقدم، وصولا إلى سلسلة Pixel 6.

كما تعتزم جوجل إتاحة الميزة خلال الأشهر المقبلة على أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي، بما في ذلك Galaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Fold8 وGalaxy Z Flip8.

Quick Share

كيف تعمل ميزة المشاركة الجديدة؟

تجعل الميزة الجديدة استخدام Quick Share أكثر سهولة، إذ يكفي تقريب جهازين متوافقين من أندرويد من بعضهما لبدء مشاركة المحتوى.

فعلى سبيل المثال، عند الرغبة في مشاركة معلومات جهة اتصال، يمكن للمستخدم إبقاء هاتفه على الشاشة الرئيسية للجهاز الذي يريد إرسال بيانات الاتصال إليه، ثم تقريب الهاتفين من بعضهما لتبادل المعلومات.

أما عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، فيحتاج المستخدم أولا إلى فتح قائمة المشاركة Share Sheet، ثم تقريب الجهازين من بعضهما لإتمام عملية النقل.

وتعتمد الميزة على تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وهي تقنية لاسلكية قصيرة المدى تستخدم لبدء الاتصال بين الأجهزة، وتتميز بسرعة الاستجابة والأمان عند المسافات القريبة مقارنة بالاعتماد المباشر على تقنية البلوتوث.

وتخطط جوجل لتوسيع نطاق الميزة لتشمل المزيد من أجهزة أندرويد بحلول نهاية العام، لكنها لم تكشف بعد عن قائمة الأجهزة الإضافية التي ستحصل عليها.

الميزة الجديدة تصل بالتزامن مع Pixel 11

يأتي تحديث Quick Share بالتزامن مع إطلاق جوجل سلسلة Pixel 11 الجديدة، التي تضم أربعة طرز هي: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold.

وتعمل الهواتف الجديدة بمعالج Tensor G6 ونظام Android 17، إلى جانب مجموعة من المزايا الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini.

ويبدأ سعر Pixel 11 من 900 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين، بينما يصل سعر Pixel 11 Pro Fold إلى 1900 دولار لنسخة 16 جيجابايت و256 جيجابايت

وقد فتحت جوجل باب الطلبات المسبقة على الهواتف الجديدة، على أن تبدأ عمليات البيع في 20 أغسطس.

جوجل AirDrop أندرويد Pixel 11

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