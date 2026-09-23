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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترقية بصرية غير مسبوقة.. تسريبات تكشف عن تطوير ثوري في شاشة هاتف iPhone 20 القادم

هاتف iPhone 20
هاتف iPhone 20
احمد الشريف

كشف تقرير إخباري ونشره موقع "ماشابل" (Mashable) التقني المتخصص اليوم 23 سبتمبر 2026، عن تسريبات جديدة توضح عزم شركة "آبل" (Apple) الأمريكية إدخال ترقيات جذرية على شاشات سلسلة هواتف "آيفون 20" (iPhone 20) المستقبلية، مستهدفة تقليص الحواف الخارجية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ومستويات السطوع.

تفاصيل الترقية الهندسية لشاشات سلسلة iPhone 20

وبحسب ما أورده موقع "ماشابل" في تقريره الصادر اليوم، تتجه شركة آبل إلى تبني جيل مطور من لوحات العرض المعتمدة على تقنية التعتيم الكهرومغناطيسي والمصفوفات الدقيقة، مما يتيح خفض سماكة طبقات الشاشة المدمجة وزيادة المساحة الفعالة للرؤية بداخل الهيكل الأمامي للهاتف.

وأوضح التقرير الفني أن التصميم الجديد يهدف إلى إخفاء المستشعرات الخاصة ببصمة الوجه (Face ID) والكاميرا الأمامية بصورة أعمق أسفل طبقات العرض الزجاجية، لتقليص مساحة الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) أو الاستغناء عنها تماماً في الإصدارات الرائدة لصالح واجهة عرض متصلة بالكامل.

كفاءة السطوع ومعدلات التحديث واستهلاك البطارية

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن اللوحات الجديدة ستوفر قفزة في معدلات السطوع الأقصى لتصل إلى مستويات قياسية تحت أشعة الشمس المباشرة، مع دعم معيار النطاق الديناميكي العالي، مما يضمن عرض تفاصيل أدق للألوان والصور بداخل مختلف ظروف الإضاءة البيئية.

وذكر الموقع التقني أن الشاشات ستعتمد على تقنية LTPO المحدثة لتوفير معدل تحديث تكيفي يتدرج بسلاسة من 1 هرتز إلى 120 هرتز، مما يقلل بشكل ملموس من استهلاك طاقة البطارية أثناء وضع السكون وشاشة القفل الدائمة (Always-On Display) وأثناء قراءة النصوص الثابتة.

الشركاء المصنعون والتوافق مع خطوط الإنتاج

وأشار التقرير الإخباري لموقع Mashable إلى أن آبل تجري مفاوضات واختبارات تصنيعية مكثفة مع كبرى الشركات الموردة للشاشات بداخل آسيا لتأمين خطوط الإنتاج الضخمة المطلوبة لتلبية حجم الطلب العالمي المتوقع على السلسلة الجديدة.

وتخضع العينات الأولية من هذه الشاشات لسلسلة من اختبارات الجودة الميكانيكية للتحقق من متانتها ومقاومتها للصدمات والحرارة الناتجة عن المعالجات المحدثة، قبل اعتمادها النهائي ضمن المخططات الصناعية للشركة.

الجدول الزمني للإنتاج والتوقعات المستقبلية

وأكد التقرير أن هذه الترقية تندرج ضمن خطط التطوير بعيدة المدى الخاصة بشركة آبل، حيث يُنتظر الكشف عن الهواتف المجهزة بهذه الشاشات ضمن المؤتمرات الخريفية المعتادة للشركة في السنوات المقبلة.

وتواصل آبل مساعيها لإعادة تشكيل سوق الهواتف الذكية عبر دمج الابتكارات البصرية المتقدمة مع منظومة المعالجة الذكية Apple Intelligence، لتقديم تجربة استخدام شاملة تضمن استمرار تفوقها التنافسي في قطاع الأجهزة الرائدة عالمياً.

آبل Apple آيفون 20 iPhone 20 شركة آبل Face ID

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