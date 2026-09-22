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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاميرا iPhone 18 Pro تنفرد بتقنية فتحة العدسة المتغيرة لأول مرة

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

أظهرت عملية تفكيك دقيقة لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max التفاصيل الهندسية الداخلية لأول نظام كاميرا بفتحة عدسة متغيرة تقدمه شركة آبل في هواتفها، كاشفةً عن مكونات ميكانيكية بالغة الدقة تعمل بالتوازي مع نظام تبريد موسع، وذلك بحسب ما أورده الكاتب ميخائيل في تقرير نشره موقع GSMArena استناداً إلى نتائج التشريح التقني لفريق منصة "آي فيكست" (iFixit) المتخصصة في صيانة الأجهزة.

هندسة ميكانيكية دقيقة 

أوضح التقرير أن فحص وحدة الكاميرا تحت المجهر بيّن دقة ما أعلنته آبل بشأن نحافة شفرات فتحة العدسة؛ إذ تتكون المنظومة من ست شفرات مصممة على شكل أوراق شجر بالغة الصغر، وتتميز برقة استثنائية تماثل سماكة شعرة الإنسان. 

وتتوزع هذه الشفرات فوق حلقة ميكانيكية معقدة تعمل بمحركات كهرومغناطيسية خاصة؛ حيث تتولى مغناطيسات كهربائية متناهية الصغر تحريك الشفرات بانسيابية لتضييق فتحة العدسة أو توسيعها للتحكم في كميات الضوء والعمق الميداني للصور.

غرفة بخار عملاقة تمتد بطول الهيكل الداخلي

كشفت عملية التفكيك عن ترقية هندسية واسعة في منظومة التبريد الداخلي لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max؛ حيث زُوّد الجهازان بغرفة بخار (Vapor Chamber) أكبر حجماً بكثير مقارنة بالأجيال الماضية، تمتد لتغطي الجزء الخلفي الداخلي للهاتفين بالكامل تقريباً. 

وتعمل هذه الغرفة الحرارية الموسعة على امتصاص الحرارة الناتجة عن المعالجة المكثفة وتشتيتها بسرعة عبر مساحة السطح الخلفي لضمان ثبات الأداء ومنع الاختناق الحراري أثناء الاستخدام المتواصل.

شريحة مودم كوالكوم حصرية

سلط التقرير الضوء على تباين لافت في شرائح الاتصال بين الطرازات؛ حيث تبين أن النسخة المخصصة للولايات المتحدة الأمريكية من هاتف iPhone 18 Pro Max هي الوحيدة ضمن التشكيلة التي تعتمد على مودم Snapdragon X75 من شركة كوالكوم. 

وفي المقابل، تم تزويد جميع الطرازات الأخرى لهاتف iPhone 18 Pro ونسخ iPhone 18 Pro Max الموجهة لبقية الأسواق العالمية بشريحة مودم "C2" المطورة داخلياً بالكامل بواسطة شركة آبل.

تقييم معتدل لسهولة الإصلاح

اختتم فريق iFixit عملية التفكيك بمنح سلسلة هواتف iPhone 18 Pro تقييماً بلغ 7 درجات من أصل 10 على مؤشر سهولة الإصلاح (Repairability Score)، وهي النتيجة ذاتها التي حصدتها هواتف iPhone 17 Pro في العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن التصميم الداخلي المتبع يوازن بين الحماية الهيكلية وتسهيل وصول فنيي الصيانة إلى بعض المكونات الحيوية، على الرغم من التعقيد الهندسي الذي فرضه دمج المحركات المغناطيسية وغرف البخار الموسعة داخل الهيكل النحيف.

iPhone 18 Pro iPhone 18 iPhone Snapdragon X75 Snapdragon كوالكوم

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