فصل 4 طالبات لمدة عام بعد تجاوزهن مع معلمة بمدرسة بالفيوم

قرر الدكتور وائل عبدالباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فصل 4 طالبات بالمدرسة الرياضية للبنات بالفيوم لمدة عام، وذلك في ضوء ما انتهت إليه الإجراءات والتحقيقات الرسمية، بشأن تجاوز الطالبات تجاه معلمة بالمدرسة الرياضية للبنات بالفيوم ، ووفقًا لأحكام وضوابط لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وأكد الدكتور وائل هراس أن تطبيق اللائحة ليس عقابا لمجرد العقاب، وإنما وسيلة تربوية وقانونية لضبط السلوك وحماية العملية التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن احترام المعلم جزء أساسي من منظومة الانضباط داخل المدرسة؛ وغير مقبول بأى تهاون فى هذا الشأن.

وأضاف أن كرامة المعلم حق أصيل لا يمكن الإستهانة به، وأن أي تجاوز يمس احترام المعلم أو يخل بإنضباط المدرسة سيتم التعامل معه بكل حسم وفقًا للقواعد القانونية واللوائح المنظمة، مع التأكيد الكامل على حفظ حقوق الطلاب وضمان معاملتهم بالأساليب التربوية السليمة.

وشدد وكيل الوزارة على أن الانضباط المدرسي يبدأ بالاحترام المتبادل؛ احترام الطالب لمعلمه ومدرسته، واحتواء المعلم لطلابه، والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن المدرسة يجب أن تظل بيئة آمنة وتربوية تحمي الطالب وتحفظ للمعلم مكانته وكرامته وليس محيط للصراع والضرب وكافة اشكال العنف.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مشددة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب يستخدم أي أداة من أدوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم ١٥٠ الصادر عام ٢٠٢٤ بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وفي هذا الإطار، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتضمن التوجيه أنه في حال استخدام الطالب أداة من أدوات التصوير لتصوير أحد المعلمين داخل حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو بهدف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعرض الطالب للفصل من المدرسة لمدة عام دراسي كامل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم واحترامه، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة داخل المؤسسة التعليمية، يمثلان ثوابت أساسية للعملية التعليمية.