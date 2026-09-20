سدينا العجز النهارده| أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم على شكاوى نقص المعلمين

رصد موقع صدى البلد ، أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم (IPS) ، على شكاوى أولياء الأمور من أزمة عجز المعلمين بالمدرسة.

وقالت إدارة المدرسة عبر صفحتها الرسمية ردا على أولياء الأمور الشاكين: "النهارده أول يوم في الاسبوع التاني من الدراسة ، وتم سد العجز اليوم".

وأضافت إدارة المدرسة : "لقد تم تغطية العجز بالكامل ، وإدارة المدرسة “شغالة على سد اي فراغات”.

واعترفت إدارة المدرسة : بالفعل كان هناك عجز ، وتم تغطية العجز اليوم 9/20.

ومن جانبها ، توجهت اليوم الدكتورة مها ميخائيل، مدير وحدة المدارس الرسمية الدولية بوزارة التربية والتعليم، في زيارة تفقدية إلى المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم (IPS) ، لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية ، بعد ما تردد من شكاوى على فيس بوك بشأن وجود عجز في المعلمين ونقص في التجهيزات بها .

وخلال زيارتها التفقدية ، تأكدت الدكتورة مها ميخائيل، مدير وحدة المدارس الرسمية الدولية بوزارة التربية والتعليم ، من انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرصت على التفتيش على مختلف الأنشطة التعليمية، وزيارة صفوف المدرسة وتفاعلت مع الطلاب في الفصول .

شكاوى أولياء الأمور

وكان قد نشر أولياء أمور طلاب المدرسة الرسمية الدولية فرع المقطم (IPS) استغاثة عاجلة عبر عدد من الجروبات والصفحات التعليمية على «فيس بوك»، أعربوا خلالها عن استيائهم الشديد من وجود عدد من المشكلات التي قالوا إنها تهدد جودة العملية التعليمية، وتفرض أعباء مالية غير مبررة على أولياء الأمور.

عجز في أعضاء هيئة التدريس والعاملين لعدم رفع الرواتب

وأوضح أولياء الأمور أن أبرز المشكلات تتمثل في العجز بأعداد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بسبب عدم زيادة الرواتب التي تم الاتفاق عليها، وعدم الانتهاء من سد العجز قبل بدء العام الدراسي 2026/2027، وهو ما قالوا إنه قد يؤثر بصورة مباشرة على جودة التعليم واستقرار الدراسة.