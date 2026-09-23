مكياج سارة وتصفيف الشعر.. كيف أنفق نتنياهو 1.5 مليون شيكل خلال يومين في واشنطن؟

كلفت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لمدة يومين في فبراير الماضي دافعي الضرائب الإسرائيليين حوالي 1.5 مليون شيكل، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء.

تكلفة رحلة نتنياهو إلى واشنطن

خلال الزيارة، قام نتنياهو أيضا بإحضار رئيس الموساد آنذاك ديفيد بارنيا إلى مكالمة فيديو مشفرة وقدم برنيع خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية من خلال استخدام القوات الكردية وتنصيب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بحسب التقرير.

طائرات جناح صهيون

وعلى الرغم من أن الزيارة استغرقت يومين فقط، إلا أن التكاليف كانت باهظة وبلغت النفقات 100,309 دولار، أي حوالي 313,162 شيكل، في حين كلف تشغيل طائرات جناح صهيون الإسرائيلية 395,000 دولار أخرى، أي حوالي 1.2 مليون شيكل، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأقام نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير في بلير هاوس على نفقة البيت الأبيض، بينما أقام أعضاء الوفد في فندقين في واشنطن، فندق ووترجيت وفندق هاي آدامز، بتكلفة مجمعة قدرها 49.182.62 دولار، أي حوالي 153.400 شيكل.

وتفصل سجلات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا ما يقرب من 18 ألف شيكل تم إنفاقها على المكياج وتصفيف الشعر والمرافقة الطبية لرئيس الوزراء وزوجته.

مكياج نتنياهو وزوجته سارة

وبلغت تكلفة مكياج بنيامين نتنياهو وزوجته سارة 1498 دولارًا، أي حوالي 4600 شيكل، بينما تكلف تصفيف الشعر 1485 دولارًا أخرى، أي حوالي 4600 شيكل أيضًا.

ورافق نتنياهو ، خلال الرحلة طبيب من مركز شيبا الطبي بتكلفة 8887 شيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة.