الطرق والكباري: الانتهاء من إزالة الأسفلت المتضرر بطريق خدمة كوبري إيتاي البارود

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر الأسفلت على طريق الخدمة السطحي المحاذي لمطلع كوبري إيتاي البارود العلوي على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية)، أكدت فيه الانتهاء فعليًا من أعمال كشط وإزالة الأسفلت المتضرر، وذلك ضمن خطة الصيانة التي تنفذها الهيئة خلال العام المالي الحالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وتكثيف العلامات الإرشادية، وجارٍ البدء في تنفيذ أعمال الرصف.

كما أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيانها أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري تأتي في مقدمة أولوياتها، في إطار الحرص المستمر على الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة والأمان لمستخدميها، حيث يتم تنفيذ أعمال المتابعة والفحص الدوري للطرق ، وفقًا لخطط الصيانة الدورية والعاجلة، بما يضمن استدامة كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.