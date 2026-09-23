رقم قومي للأراضي الزراعية.. تفاصيل إطلاق منظومة رقمية لتسجيل الحيازات

قال خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المنظومة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لخدمة المزارعين استغرقت وقتا ومجهودا كبيرا للغاية.

وأضاف خالد جاد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: أصبح هناك أكثر من 8 مليون فدان حيازات رقمية، يستفيد منها أكثر من 6 مليون مزارع.

وأوضح: أصبح لدينا 4.4 مليون كارت فلاح مفعل ومؤثر، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا: الحيازة أصبح يمكن التحكم فيها عن طريق القمر الصناعي ومراقبتها.

واسترسل: نستفيد من المنظومة الرقمية في نظام حماية الأراضي والحوكمة للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الأرض أصبح لها رقم قومي خاص بها.