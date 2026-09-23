نائب محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير عام بمديرية الزراعة

ترأس محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظائف مدير عام بمديرية الزراعة، وذلك بحضور السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والسادة أعضاء لجنة اختبارات القيادات التي تضم الأستاذة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث أجريت المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم (21) متقدم بمشاركة اللجنة المُشكّلة للوظائف القيادية، وذلك لتقييم واختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتطوير منظومة العمل المحلي وفقًا لمعايير الاختيار والكفاءة التي وضعتها اللجنة والتي تضم معايير عامة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمعايير الفنية والتخصصية حسب طبيعة كل وظيفة، والجدارات القيادية والشخصية والقيم المؤسسية.