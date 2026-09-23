قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 8 أشخاص يستغلون 10 أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
هدية الرئيس لأبناء الصعيد.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج
بكام النهاردة؟.. الريال السعودي يتراجع في البنوك وهذا أعلى سعر للبيع
مرموش وهيثم وأزمة رأس الحربة.. كيف يحل حسام حسن لغز هجوم منتخب مصر أمام أنجولا؟
مهيب عبدالهادي يكشف موقف بيراميدز من ضم ياسر إبراهيم.. والعلاقات مع الأحمر جيدة
وزير الثقافة الإندونيسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
مخدرات أون لاين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الممنوعات على السوشيال ميديا
قبل بيعها بالأسواق.. الداخلية تداهم مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة
انفجارات على الهواء.. هجمات روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف
عقوبات أمريكية جديدة تنفذ اليوم على إيران.. والهدف شلّ قطاع الطيران
تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف
بديل بطاقة التموين الجديد.. مميزات وخطوات الحصول على الكارت الموحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد صديق: الحوار بين الحكومة والمطورين والمقاولين ضروري لتنظيم سوق العقارات

خالد صديق
خالد صديق
آية الجارحي

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن السوق العقاري المصري شهد خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 عددًا من المتغيرات والتحديات، ما يستدعي استمرار الحوار بين مختلف أطراف المنظومة للوصول إلى آليات أكثر تنظيمًا واستقرارًا للسوق.

وأوضح صديق خلال المائدة المستديرة " نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين "  اليوم بأحد فنادق القاهرة،  أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يمثل أحد الأطراف الرئيسية في منظومة القطاع العقاري، باعتباره الجهة المنظمة للمقاولين والعاملين في قطاع التشييد، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دوره في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق.

وأضاف أن قطاع العقارات والاستثمار العقاري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين والمقاولين والمستهلكين يعد أمرًا ضروريًا لدعم القطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.

الحوار بين الحكومة والمطورين

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن الحكومة حرصت على إشراك المطورين وأطراف السوق في مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، مؤكدًا أن القرارات المرتبطة بالسوق العقاري يجب ألا تكون منفردة، وإنما تأتي من خلال حوار ومناقشة بين جميع الأطراف المعنية.

وقال إن الصندوق لجأ إلى آلية الحوار مع أطراف المنظومة، موضحًا أن النقاشات لا تزال في بدايتها ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية.

معايير لاختيار المشروعات

وأوضح صديق أن أي آلية جديدة للتعامل مع المشروعات يجب أن تستند إلى معايير واضحة، خاصة عند اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، بحيث يتم تحديد حجم المشروع وقيمته المالية وطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها، ووضع ضوابط ومعايير تحكم عملية الاختيار.

وأكد أن هذه المعايير يجب أن تكون واضحة وبسيطة، بما يضمن تنظيم عملية التعامل مع المشروعات وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين أطراف القطاع.

وأشار إلى أن الحوار الجاري يستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتدعم استقرار وتنظيم السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.

السوق العقاري سوق العقارات خالد صديق المطورين المقاولين الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

ترشيحاتنا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

بالصور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد