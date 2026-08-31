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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية الحضارية : وصلنا لحلول مرضية لكل الناس في تطوير العشوائيات

تطوير المناطق العشوائية
تطوير المناطق العشوائية
هاني حسين

أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أنه تم تحديد حجم التحديات في كل منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية من أجل تحديد الأسباب ووضع حلول لها.

وقال صديق في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  وضعنا لكل منطقة عشوائية حلول خاصة بها بناء على العديد من العوامل ".


وتابع " في كل مشروع للقضاء على العشوائيات يختلف عن الآخر وكل مشروع له الهوية الخاصة به المستمدة من المنطقة التي تتواجد فيها المنطقة المطورة ".


واكمل خالد صديق :" احتياجات الأهالي ومطالبهم كانت ضمن أولوياتنا عند تطوير المناطق العشوائية ووصلنا لحلول مرضية لكل الناس على مستوى الجمهورية".


وتابع خالد صديق :"  تشبع الأراضي بالمياه الجوفية كانت من أكبر التحديات التي واجهتنا عند تطوير المناطق العشوائية لكننا عملنا على إعادة تطوير المناطق العشوائية ". 
 

التنمية التنمية الحضارية اخبار التوك شو مصر العشوائيات

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