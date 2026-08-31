محافظ الغربية: جامعة طنطا شريك أساسي في مسيرة التنمية

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات. واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب بمحافظ الغربية، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الجامعة والمحافظة، وما تشهده مختلف الملفات من تنسيق وتكامل، لاسيما ملف الهوية البصرية، مؤكدًا أن الجامعة شريك فاعل في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي كلمته، أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته بالتواجد داخل مجلس جامعة طنطا، وسط القامات العلمية وأساتذة الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تمثل بيت خبرة وذراعًا استشاريًا للمحافظة، وأن ما يجمع الجانبين من تناغم وتكامل يمثل نموذجًا متميزًا للعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجه المحافظ التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، متمنيًا أن يشهد العام الجديد استمرار تميز جامعة طنطا وتألقها، كما قدم التهنئة بمناسبة اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، مؤكدًا تطلعه لأن تصبح الجامعة الأهلية بالغربية واحدة من أفضل الجامعات الأهلية في مصر، إلى جانب تهنئة عمداء الكليات الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تشهد حراكًا تنمويًا متكاملًا في مختلف القطاعات، مع اهتمام خاص بالملفات التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على هوية المحافظة، وفي مقدمتها ملف الهوية البصرية، وتحسين مستوى النظافة وإدارة المخلفات، إلى جانب دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع العاملين بقطاعات الكتان، ولمبات الـLED، والعسل، والغزل والنسيج، والأثاث، لبحث التحديات التي تواجه هذه القطاعات والعمل على تذليلها، مؤكدًا أن الغربية تمتلك كنوزًا اقتصادية ومنتجات متميزة يجب التعريف بها وإبرازها، وأن طلاب الجامعة يمثلون عنصرًا مهمًا في نشر الوعي بما تتميز به المحافظة من صناعات وحرف وتكتلات اقتصادية وقُرى منتجة.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تواصل جهودها في مختلف الملفات، من بينها الإزالات والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، ودعم الاستثمار والتنمية المحلية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وأشاد بالدور الذي تقوم به جامعة طنطا باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على استمرار هذا التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعة في دعم خططها، بما يسهم في بناء نموذج متكامل للتنمية، ويعزز مكانة الغربية ويجعلها دائمًا في صدارة المحافظات في مختلف المجالات.