قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التاريخ إلى الاستثمار.. سفير عُمان: نريد شراكات ومشروعات حقيقية مع مصر
حماس تحذر من خطورة فرض المنهاج التعليمي الصهيوني على طلبة القدس المحتلة
تجديد حبس ربة منزل وعشيقها لضربه نجلها حتى وفاته في حلوان 45 يوما
مدبولي يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر
التموين تفاجئ المواطنين.. 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة في 185 مركزًا
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة بالضفة
محمد سليمان عبد المالك يكشف سر تأجيل عرض "بنج كلي" قبل ذلك.. خاص
لـ لم شمل الأسرة| إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: جامعة طنطا شريك أساسي في مسيرة التنمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات. واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب بمحافظ الغربية، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الجامعة والمحافظة، وما تشهده مختلف الملفات من تنسيق وتكامل، لاسيما ملف الهوية البصرية، مؤكدًا أن الجامعة شريك فاعل في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي كلمته، أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته بالتواجد داخل مجلس جامعة طنطا، وسط القامات العلمية وأساتذة الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تمثل بيت خبرة وذراعًا استشاريًا للمحافظة، وأن ما يجمع الجانبين من تناغم وتكامل يمثل نموذجًا متميزًا للعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

 ووجه المحافظ التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، متمنيًا أن يشهد العام الجديد استمرار تميز جامعة طنطا وتألقها، كما قدم التهنئة بمناسبة اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، مؤكدًا تطلعه لأن تصبح الجامعة الأهلية بالغربية واحدة من أفضل الجامعات الأهلية في مصر، إلى جانب تهنئة عمداء الكليات الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تشهد حراكًا تنمويًا متكاملًا في مختلف القطاعات، مع اهتمام خاص بالملفات التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على هوية المحافظة، وفي مقدمتها ملف الهوية البصرية، وتحسين مستوى النظافة وإدارة المخلفات، إلى جانب دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة. 

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع العاملين بقطاعات الكتان، ولمبات الـLED، والعسل، والغزل والنسيج، والأثاث، لبحث التحديات التي تواجه هذه القطاعات والعمل على تذليلها، مؤكدًا أن الغربية تمتلك كنوزًا اقتصادية ومنتجات متميزة يجب التعريف بها وإبرازها، وأن طلاب الجامعة يمثلون عنصرًا مهمًا في نشر الوعي بما تتميز به المحافظة من صناعات وحرف وتكتلات اقتصادية وقُرى منتجة.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تواصل جهودها في مختلف الملفات، من بينها الإزالات والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، ودعم الاستثمار والتنمية المحلية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وأشاد بالدور الذي تقوم به جامعة طنطا باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على استمرار هذا التعاون والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعة في دعم خططها، بما يسهم في بناء نموذج متكامل للتنمية، ويعزز مكانة الغربية ويجعلها دائمًا في صدارة المحافظات في مختلف المجالات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مجلس جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة أوسيم

رئيس مدينة أوسيم يستقبل المواطنين لبحث شكاواهم وحلها فوريا

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

المشدد 5 سنوات لـ 3 إرهابيين لحيازتهم مواد مفرقعة

صورة أرشيفية

قرار عاجل.. حجز نصابة الجمعيات بالمحلة 24 ساعة عقب ضبطها

بالصور

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

بطاطس مهروسة.. طريقة عمل الماش بوتيتو

طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"
طريقة عمل الماش بوتيتو "البطاطس المهروسة"

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد