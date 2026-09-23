روسيا تعلن إسقاط 514 طائرة مسيرة خلال الليل

نجحت قوات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 514 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية خلال الليل.

في الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: استهداف مستودع و3 مراكز لوجستية في أوديسا كانت تخزّن شحنات عسكرية.

كما تم استهداف سفينة شحن جاف كانت تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر الأسود بحسب البيان الصادر عن الدفاع الروسية .

كما أشارت وزارة الدفاع الى أن القوات نفذت ضربات جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري وقطاع الوقود والطاقة ومراكز لوجيستية في أوكرانيا.

وختمت وزارة الدفاع بيانها قائلة : قواتنا استهدفت مستودعاً لتخزين مواد الطائرات المسيّرة ومنشأة صناعية في كييف ومقاطعتها .