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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القليوبية.. افتتاح مركز تكنولوجي جديد بالوحدة المحلية لقرية ترسا بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية لقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية القروية، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتيسير حصولهم عليها داخل نطاقهم الجغرافي.
ويأتي المركز التكنولوجي بترسا ضمن منظومة تضم 10 مراكز تكنولوجية تم تنفيذها بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طوخ، بما يعزز انتشار الخدمات الحكومية داخل القرى، ويخفف الضغط عن المركز التكنولوجي بالمدينة، ويتيح للمواطنين تقديم طلباتهم وإنهاء معاملاتهم من خلال نطاقهم الجغرافي.


وأكد محافظ القليوبية أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية يستهدف تطوير تجربة المواطن في الحصول على الخدمة، من خلال إتاحتها بالقرب من محل إقامته، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات ومتابعتها، إلى جانب توفير بيئة عمل منظمة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ القليوبية عددًا من المنشآت الخدمية بقرية ترسا، شملت نقطة الحماية المدنية والوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على انتظام العمل وسير تقديم الخدمات.
كما تفقد مدرسة ترسا الثانوية المشتركة، حيث تابع انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدرسة، واطلع على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة.
وشملت الجولة كذلك جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية ترسا، حيث تابع المحافظ ما تقدمه الجمعية من خدمات وأنشطة لأهالي القرية، وتفقد الحضانة التابعة لها، واطلع على مستوى التجهيزات والرعاية المقدمة للأطفال.
وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في إتاحتها داخل القرى، بالتوازي مع متابعة الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية والمجتمعية على أرض الواقع، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.

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