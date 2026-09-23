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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل اجتماع إسماعيل يوسف مع خالد جاد الله لتطوير النادي المصري

خطوط عريضة للنهوض بالنادى المصري
خطوط عريضة للنهوض بالنادى المصري
محمد الغزاوى

اجتمع الكابتن إسماعيل يوسف المدير الرياضي للنادي  المصري بالكابتن خالد جاد الله المدير الفني لقطاع الناشئين وذلك بحضور الكابتن محمد معوض نائب المدير الفني للقطاع والكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول.


شهد الاجتماع الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري

خطوط عريضة للنهوض بالنادى المصري 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الخطوط العريضة للتنسيق بين الفريق الأول وقطاع الناشئين وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنسيق بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي من خلال توحيد البرامج التدريبية وطرق اللعب وإعداد اللاعبين المؤهلين من كافة الجوانب الفنية والبدنية والذهنية لتمثيل الفريق الأول في القريب العاجل.

المصري النادى المصري قطاع الناشئين مجلس النادى المصري

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