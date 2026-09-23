إستاد القاهرة يتوقف عن استضافة المباريات بعد ودية مصر وجنوب إفريقيا حتى موعد القمة

يتوقف إستاد القاهرة الدولي عن استضافة المباريات، عقب المواجهة الودية التي تجمع منتخب مصر بنظيره جنوب إفريقيا، وذلك حتى موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الخاصة بأرضية ملعب استاد القاهرة، حيث تقرر إيقاف استضافة المباريات عقب ودية منتخب مصر وجنوب إفريقيا، من أجل الحفاظ على جاهزية الملعب قبل استضافة القمة المرتقبة.

ومن المقرر أن يعود استاد القاهرة لاستقبال المباريات مع مواجهة الأهلي والزمالك، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحرص المسؤولون عن الاستاد على تجهيز أرضية الملعب بالشكل المناسب، بما يضمن ظهورها بأفضل حالة ممكنة خلال مباراة القمة.