أحمد صالح: معتمد جمال «رجل» المرحلة.. وصرف المستحقات دافع قوي لمواصلة انتصارات الزمالك

أشاد أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، بطريقة تعامل معتمد جمال، مع لاعبي الفريق في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه نجح في تطوير مستوى جميع اللاعبين بدنيا وفنيًا.

معتمد جمال

وقال أحمد صالح في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبو العلا إن معتمد جمال من المدربين الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة وفرار استمراره في قيادة الفريق كان مناسبا لأنه "رجل" هذه المرحلة.

وشدد "صالح" على أن صرف مستحقات لاعبي الزمالك مؤخرًا سيكون دافع قوي للفريق لمواصلة الانتصارات محليًا وقاريًا بعد عودة الدوري، مشيرًا إلى أن فترة التوقف الحالية فرصة كبيرة للزمالك لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيًا.

وأشاد لاعب الزمالك السابق، بتعامل جهاز الكرة بالزمالك بقيادة عبد الناصر محمد، ونجاحه في إبعاد اللاعبين عن السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والتركيز فقط في الملعب.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الزمالك التي اعتبرها رقم 1 وتساند وتدعم الفريق في كل الظروف وهم عامل اساسي في التتويج بكل البطولات.