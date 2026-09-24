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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تغير مساحات العمل المرنة خريطة المكاتب الإدارية في شرق القاهرة؟

شراكة
شراكة

تشهد سوق المكاتب الإدارية في شرق القاهرة توسعًا في الاعتماد على مساحات العمل المرنة، بالتزامن مع دخول علامات عالمية متخصصة وتزايد احتياجات الشركات إلى مقرات يمكن توسيعها أو تقليصها وفقًا لحجم الأعمال.

وتستعد منطقة التجمع الخامس لاستقبال موقع جديد لعلامة Signature العالمية خلال يناير 2027، على مساحة تبلغ 4500 متر مربع، ضمن مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على 15 ألف متر مربع، بإجمالي مسطحات بنائية يصل إلى 85 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يضم الموقع مكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات للعمل المشترك والإبداعي، إلى جانب إمكانية تصميم المكاتب وفق احتياجات كل شركة، بما يسمح باستقبال الشركات بمختلف أحجامها، بما فيها الشركات الناشئة.

ويعكس التوسع تحولًا في مفهوم الاستثمار بالمكاتب الإدارية، إذ لم تعد المنافسة تعتمد على الموقع والتصميم فقط، وإنما امتدت إلى مستوى الإدارة والتشغيل ومرونة المساحات والخدمات المقدمة للشركات والعاملين.

كما يعزز انتشار هذا النموذج مكانة القاهرة الجديدة كمركز للأعمال، خاصة مع توجه شركات محلية وإقليمية ودولية إلى البحث عن مساحات مكتبية جاهزة وقابلة للتكيف مع تغير احتياجاتها التشغيلية.

وتأتي الخطوة من خلال شراكة بين شركة «Urbnlanes» الكويتية ومجموعة «IWG»، لإطلاق علامة Signature داخل مشروع Midlane بالتجمع الخامس، امتدادًا لتعاون سابق بين الجانبين في مشروع آخر بشرق القاهرة.

شراكة مصر عالم

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